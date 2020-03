PSRM: Este foarte important ca implementarea programelor sociale să fie susținută de majoritatea parlamentară

12:00

Totodată, se propune ca și perioada de vechime în muncă, inclusiv în funcția de magistrate, să fie majorată cu câte șase luni pe an, până la atingerea vechimii în muncă de 34 de ani şi în funcţie de judecător, de 15 ani. În prezent, judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de magistrat, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă....