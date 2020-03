Diacov, după întrevedere cu PSRM: PDM își dorește sectoarele, care țin de politica externă

12:20

”Nu văd nicio problemă în proteste. Cât am fost în opoziție, personal, am organizat câteva sute de proteste. Dar, categoric nu se acceptă intrarea în forță în clădirile statului, ceea ce s-a încercat în cadrul acestui protest și blocarea întregului municipiu Chișinău”, a declarat Dodon. Președintele a salutat acțiunile premierului Ion Chicu în gestionarea acestui protest și a revendicărilor înaintate de veterani. Dodon a mai menționat că în momentul tensionării situației, oamenii legii aveau tot dreptul să folosească forța. ”Noi categoric nu am admis acest lucru. Premierul s-a întâlnit cu veteranii, a găsit soluții, unele lucruri deja se implementează”, a spus Dodon. În opinia șefului statului, scopul protestelor de luni a fost de a destabiliza situația în țară într-un an electoral. Președintele este de părere că veteranii ”au fost utilizați de cineva în scopuri politice”.