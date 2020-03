La nodul feroviar Basarabeasca, vor fi localizate 12 locomotive noi

16:30

La 55 de an, Eddie Murphy continuă să stârnească bârfe datorită vieţii sale amoroase. Celebrul actor are cinci copii cu fosta sa soţie, iar alţi cinci cu alte patru femei. La fiecare câteva luni, actorul este implicat într-un nou scandal. În prezent, el se întâlneşte cu Paige Butcher. Cei doi formează un cuplu din 2012 [...] Articolul La 55 de ani, actorul Eddie Murphy are 10 copii cu patru femei apare prima dată în Telegraph Moldova.