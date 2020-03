Alegătorii din Hîncești îndemnați de PAS să nu participe la exit-poll

16:20

Robotul T9, care îşi schimbă forma prin comandă vocală, a fost prezentat la Târgul de jucării de la New York. Acesta este creaţia companiei Robosen Robotics şi este considerat cea mai avansată variantă de robot programabil. Robotul care aminteşte de seria de pelicule „Transformers” are 22 de servo-motoare şi îşi modifică forma prin comandă vocală. Acesta beneficiază de inteligenţă artificială şi este alcătuit din 3.000 de componente. Cei de la Robosen Robotics au făcut paradă cu noul lor produs la Târgul de jucării de la New York. În ciuda complexităţii mecanismului, robotul poate fi programat destul de uşor, reacţionând la […]