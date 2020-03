Cu ce alimente, preliminar, s-ar fi intoxicat elevii de la Comrat - VIDEO

14:20

Mercur retrogradeaza din Pesti in Varsator, fix cand Luna se muta din Gemeni in Rac. Ce dans complicat! Venus in Berbec se conecteaza cu amandoua, incercand sa faca ziua mai placuta. Sextilul Mercur-Venus poate aduce cateva conservatii mai mult decat placute, dar extrem de utile. Timp perfect pentru a clarifica ce e de clarificat in relatii, indiferent daca sunt amoroase sau de alta natura.Reconectare cu prieteni vechiVenus face sextil cu Mercur si ofera un prielej extraordinar de a reinnoda prietenii vechi. Mercur a fost retrograd in Pesti, creand o atmosfera haotica si naucitoare. Insa intrarea lui in Varsator aduce mai multa logica. Conversatiile devin rezonabile, sincere, elegante.Daca intr-o relatie cauti mai mult decat o prietenie, atunci profita de vibratia seducatoare din atmosfera. Luna in Gemeni se conecteaza cu Venus, apoi se muta in Rac, unde face trigon cu Mercur. Mercur zboana in Varsator unde se conecteaza cu Venus, creand un dans emotional intrigant si, totusi, placut. Spune ceea ce simti, mai ales acelei persoane speciale din viata ta.