S-a declarat cel mai arogant Prim-ministru al Republicii Moldova: „Trebuia de tăiat în carne vie”

10:50

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a încheiat vizita în Bruxelles și a făcut o scurtă sinteză a rezultatelor acesteia, informează TRIBUNA. „Astăzi am avut o scurtă vizită de la Bruxelles, unde am avut trei întrevederi cu reprezentanții conducerii Belgiei, inclusiv cu regele Philippe. În rezultat, am reușit să ridicăm la un nivel principial nou relațiile […]