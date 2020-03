Astăzi, în Moldova și în lume

17:10

Igor Cereteu, stabilit de 20 de ani în străinătate, preşedintele asociaţiei obşteşti «Moldavos en Cataluna», crede că diaspora trebuie să se implice mult mai activ în politica din R. Moldova iar cetățenii moldoveni de peste hotare merită o atenție mai mare din partea autorităților statului.Europa Liberă: Vorbim despre ceea ce vrea și ceea ce poate diaspora. În ultimul timp se constată că și în străinătate moldovenii ar fi divizați precum sunt cei rămași acasă. De ce?Igor Cereteu: „Din păcate, așa este. Am fost martori în ultimii zece ani de zile la diferite scenarii politice care au venit și ne-au creat niște visuri care la nivel de vis au și rămas și de aici vin diviziunile, că oamenii deja s-au dezamăgit și nu mai cred în politicul nostru. Eu cred că acum e momentul ca diaspora să se implice, prin persoane din sânul diasporei, oameni care au dovedit nu doar prin vorbe că, până la urmă, ce rămâne din om nu-i ceea ce a vorbit, dar ce a făcut și sunt oameni care s-au implicat foarte mult în diasporă, care au adus, pot s-o dau drept exemplu pe Valentina Geamănă, care a adus peste trei milioane de euro investiții în țară. Sunt mai mulți. Eu cred că trebuie de dat valoare oamenilor acestora și să se implice nu doar social, dar și politic. Ei trăiesc de mulți ani, care de 20, care mai mult, au trăit în țări democratice, unde legea funcționează, țări într-adevăr democratice și nu numai prin vorbe cum este în Republica Moldova, și anume oamenii aceștia ar putea aduce plus valoare acestei țări, dar ajungem la aceea că politicul doar ne folosește.”Europa Liberă: Când e vorba despre cetățenii Republicii Moldova aflați la muncă și stabiliți în străinătate, se spune că o parte din ei rămân să trăiască cu grijile și preocupările a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, iar altă parte a ajuns să fie total indiferentă.Igor Cereteu: „Exact asta este și munca noastră ca partea ceea care a ajuns să fie total indiferentă, să-i readucem la rădăcinile lor, să le aducem aminte cine sunt.”Europa Liberă: Dar are explicație indiferența asta, pentru că el câștigă acolo salariu, acolo achită impozite, acolo beneficiază de asistența socială a statului care l-a adoptat, așa să zicem, și el și-a găsit confortul?Igor Cereteu: „Confortul da, dar să nu uităm de cei rămași acasă, care nu dispun de acest confort, și anume pentru ei ar fi un motiv ca să ne trezim și să ne implicăm, că dacă nouă ne e bine – să nu uităm și de cei care nu le e bine, că-i tot sângele nostru, și iarăși ajungem la aceeași, ar trebui să ne unim noi, cei din diasporă, să ne reprezentăm noi pe noi, să nu ne reprezinte cineva doar când dorește și când are nevoie de noi. Și se lucrează acum, avem proiectele noastre cu care o să umblăm, o să le lămurim la oameni, avem proiecte frumoase…”Europa Liberă: În ce constau aceste proiecte?Igor Cereteu: „O să ating acum linia PLDM-ului. Din sânul partidului a ieșit inițiativa de a implica diaspora, ca 20% pe listele electorale să fie oameni din diasporă, ceea ce nu a oferit până la momentul actual niciun partid politic și anume diaspora, fără să intervină din Chișinău absolut nimeni, are dreptul de a se organiza, ca oamenii singuri să decidă cine îi reprezintă pe ei în parlament, nu „la deget”. Dacă s-a vorbit până acum de meritocrație, nouă ni s-a oferit prilejul ca fiecare din diasporă să demonstrăm care și ce poate și să ajungă să reprezinte diaspora oamenii care într-adevăr merită.”Europa Liberă: Scrutinele electorale au arătat și ele fie o prezență foarte activă, fie iarăși o indiferență totală. Credeți că, dacă s-ar ajunge ca legal să se stipuleze că și cei din diasporă se pot regăsi în proporție de 20 la sută pe lista electorală a unei formațiuni politice, asta e salvarea situației?Igor Cereteu: „Salvarea situației ar fi dacă acei oameni din diasporă, și iarăși repet că nu cunoaște mai bine nimeni problemele noastre decât noi, cei care le-am trăit, oamenii dacă ar vedea că problemele lor se rezolvă și ideile care vin din diasporă sunt luate în seamă și ajung până la un moment dat chiar să fie transpuse în viață, atunci da, oamenii ar vedea: „Măi, într-adevăr a apărut cineva care-și bate capul de noi”. Noi, până la momentul de față, câte propuneri am avut – n-au fost băgate în seamă și chestiile astea duc la o dezamăgire masivă. Am văzut acum rezultatele ultimului scrutin, unde au votat doar 8.000 de oameni, asta e o situație foarte alarmantă și avem toate șansele să repetăm că politicul nostru nu dorește să ajungă la un consens, să se unească, să se gândească, să dea ei un pas înapoi, ca țara să meargă înainte. Toată dreapta, dacă s-ar uni la prezidențiale acum în jurul unui candidat fără apartenență politică, eu cred că noi avem toate șansele să avem în fruntea statului un om învățat, un manager bun, un diplomat bun. Avem oameni de aceștia, dar nu-s doriți la noi. La noi se apără toate interesele în afara cetățenilor. Asta, din păcate, e realitatea și nu o doar spun eu, o spun toți în diasporă. Și asta-i dezamăgirea.”Europa Liberă: Deseori s-a pus miza pe diasporă, atunci când vine vorba de remitențe și mai ales de câștigurile lor, cum pot fi investite acasă, în Moldova, dar exemplele se numără pe degete. De ce atât de puțin capital câștigat acolo, în străinătate, ajunge în Republica Moldova?Oamenii au venit, au investit și au pierdut totul, pentru că legea nu funcționeazăIgor Cereteu: „Pentru că oamenii nu cred în sistemul nostru de drept, oamenii au venit, au investit și au pierdut totul, pentru că legea nu funcționează, tot cumătrismul acesta, toată corupția care există în țară i-a făcut pe oameni să-și piardă afacerea și au investit bani nu răi. Dacă am face ordine în primul rând în justiție și omul s-ar simți în siguranță la el acasă, că a venit, a investit și se simte că acasă-i acasă, oricum ai da-o, oricât ai fi tu de bine peste hotare – acasă-i acasă. Și eu mai bine investesc la mine acasă banii pe care i-am strâns și stau alături de ai mei și îi văd cum se sting încetișor, cum alții se nasc. E ceva frumos și noi am fost lipsiți de toate aceste sentimente. Eu am văzut doar pe Facebook, pe telefon cum cineva se naște, că n-am putut o mare perioadă să vin acasă și asta doare foarte mult, și dacă noi am avea posibilitatea asta, oamenii ar veni și ar veni, căci marea majoritate a spumei societății moldovenești îi plecată peste hotare.”Europa Liberă: Dar ce gen de investiții ar putea să practice cei de peste hotare?Igor Cereteu: „Îs multe, la noi este mult de muncit asupra investițiilor rurale, a mediului rural, în agroturism. Avem multe monumente istorice care pur și simplu sunt abandonate. Eu am fost într-o mică excursie prin România și bucură sufletul să vezi cum toate se reconstruiesc, își bat capul oamenii și într-adevăr cu investiții de peste hotare, din diasporă, că am fost cazat la unul din diasporă care a venit și a investit. Și băiatul e mândru și nu-i pare rău.”Europa Liberă: Dar vedeți care este argumentul autorităților, că niciun investitor n-o să fie interesat să-și aducă banii în Republica Moldova, din moment ce nu există infrastructură, iar infrastructura, în opinia guvernanților, înseamnă îmbunătățirea drumurilor, în primul rând, și apeducte...Noi nu trebuie să inventăm nimic, totu-i inventat dejaIgor Cereteu: „Dna Valentina, la capitolul acesta am putea vorbi ore în șir. Avem și niște idei concrete. Republica Moldova nu are nevoie de așa investiții cum au avut țările europene, ca acei care au săpat kilometri întregi în stânci și au făcut autostrăzi. Pur și simplu e de admirat ce au făcut oamenii aceștia. Eu o să dau un singur exemplu: traseul Chișinău - Bălți. Ce investiții? Avem nevoie doar să construim un pod, deci să faci o autostradă de două benzi – pe o parte și pe alta – dă-o la o firmă cu capital străin, dă-o în chirie 20, 30 de ani, să investească, chiar și s-o facă cu plată, 50 de lei de la Bălți până la Chișinău și acolo ai toate serviciile – ți s-a stricat mașina, a venit evacuatorul și a luat-o. Așa cum e în Europa. Am zis de multe ori: noi nu trebuie să inventăm nimic, totu-i inventat deja, doar trebuie să culegem ce-i mai bun de la ceilalți și să le aducem la noi.”Europa Liberă: De ce întârzie această modernizare a Republicii Moldova, europenizare, așa cum i se mai spune?Igor Cereteu: „Întârzie, pentru că nu există voință.”Europa Liberă: Ați auzit politician care să spună că nu are voință?Igor Cereteu: „Proiectul despre care am vorbit mai înainte a existat pe masa guvernării, dar nu a mers din diferite motive. Iarăși, cred că nu s-au înțeles. La noi, până nu „curge” prin buzunare, nu se pornește absolut nimic și europenii când vin și văd chestiile acestea, ei cât mai repede să ajungă în aeroport și să plece înapoi. Ei nu înțeleg cum e posibil ca fără să facă nimic, el deja cere bani. Eu am experiența mea, că am venit cu un grup de oameni care au vrut să investească. Am apelat la câteva primării și primul lucru care s-a pus: „Ce o să am eu din asta?” Oamenii au spus: „Nu, noi nu intrăm în jocul acesta, hai să vedem Chișinăul, mai arată-ne ce ai de arătat și noi am plecat”. Unde ajungem? Așa n-o să ajungem niciodată nicăieri. Până nu facem ordine, investițiile n-au să vină.”Europa Liberă: Dar unde a ajuns Republica Moldova actualmente?Igor Cereteu: „Noi suntem deja cu un picior în prăpastie și dacă nu pornim acum de la...”Europa Liberă: Ce ar însemna „cu un picior în prăpastie”?Igor Cereteu: „Pe noi nu ne bagă nimeni în seamă. Noi ne-am transformat în niște cerșetori, care umblăm și cerșim bani de la comunitatea europeană și nu dăm garanții absolut. Noi trebuie să dăm o imagine a unui stat care începe încetul cu încetul să se miște spre integrarea europeană despre care tot vorbim, dar asta trebuie să demonstrăm cu fapte concrete, nu doar cu vorbe. Ei doar promit. Câte guverne au fost, au mers și au împrumutat bani și acești bani o să-i dăm înapoi. Noi, în primul rând, trebuie să reactivăm economia, noi nu avem economie, nu producem. Oamenii trebuie să conștientizeze că ei trebuie să înceapă a plăti toți impozite. De aici se pornește totul. Atâta timp cât este cumătrismul acesta, a venit cu mapa și i-a dat 200, 300 de lei și a mușamalizat treaba, nu se hotărăște absolut nimic, noi trebuie să facem ca statul să înceapă a funcționa. Și asta tot de la „cap” pornește. Cu „capul” pe care îl avem noi acum, care se bat și-și hotărăsc interesele lor, noi n-o să ajungem nici în 10 ani nicăieri. Sper că facem primul pas și să începem a merge în direcția corectă, să nu ne lăsăm duși pe val, ba la stânga, ba la dreapta.”Europa Liberă: Vorbiți despre păcatele celor de la putere, dar ei din contra spun că-și concentrează toate eforturile pentru a scoate țara din mizere și nevoie.Igor Cereteu: „Cine? Arătați-mi unul...”Europa Liberă: Premierul, președintele, parlamentul...Igor Cereteu: „Aceștia-s vasalii rușilor care fac virgulă în virgulă tot ce le dictează Moscova. Spuneți-mi Dvs. de câte ori a fost Dodon la Moscova. Cred că nu ne ajung degete nici de la o mână și nici de la alta să numărăm. De câte ori a fost Dodon în Europa? Și de fiecare dată când pleacă ne face de râs. Mie mi-e rușine ca cetățean al Republicii Moldova să-l ascult. El nu mă reprezintă.”Europa Liberă: Dar el are susținerea majorității populației, asta arată și sondajele de opinie.Igor Cereteu: „Care populație? Despre care populație vorbim? Despre cei care s-au vândut pentru 200 de lei?”Europa Liberă: Dar ei sunt electorat...Igor Cereteu: „Electorat care... Eu am și la asta o părere a mea. Exact cum m-a prins pe mine că am încălcat ceva și mi-au luat permisul de conducere sau m-au amendat, la fel și cu aceștia cu pomenile poliția trebuie să lucreze și în direcția aceasta. L-a prins că a luat pomana asta electorală și s-a vândut pentru 200 de lei, să fie pedepsit, să nu aibă dreptul să participe de 2-3 ori la vot, la scrutinul electoral care o să fie peste 4 ani sau mai devreme.”Europa Liberă: Dar e vina cetățeanului sau a celui care îl momește cu pomană electorală?Igor Cereteu: „E vina ambilor, dar până n-o să înceapă a pedepsi și aceste lucruri rușinoase, noi n-o să vedem lumina de la capătul tunelului, că până la urmă nimeni nu-ți e stăpân pe deciziile pe care le iei. El poate să vină și să-ți propună marea și sarea, dar numai de tine depinde dacă le accepți sau nu. Și când omul o să fie prins în flagrant că a acceptat acei 200 de lei și printr-o procedură corectă o să-i fie retras dreptul la vot, el o să se gândească data viitoare: „Stai un pic, ce am făcut, eu mi-am vândut țara pe 200 de lei?”, că la noi oamenii se educă cu terapie de șoc, din păcate.”Europa Liberă: Este o diferență între felul cum gândesc cei de peste hotare și cei rămași acasă?Igor Cereteu: „Diferența există, dar dezamăgirea e mare și iarăși ajung la aceeași, doar de noi depinde, de mâna asta de oameni care-și mai iubesc țara. Trebuie să ne implicăm mai mult și să mergem în aceeași direcție, să uităm de clanurile acestea politice, să nu mai intrăm în jocul lor și să ne batem capul de noi, să formăm echipe și să aducem noi, să aducem cuvântul oamenilor care au nevoie la Chișinău. Și atunci o să se simtă, o să se trezească foarte multă lume și o să vadă o schimbare.”Europa Liberă: Rămâne hotărâtor acest an, ținând cont că e unul electoral, urmând să aibă loc alegeri prezidențiale în toamnă?Igor Cereteu: „Dacă vor fi alegeri prezidențiale, da, dar avem toate șansele să nu fie.”Europa Liberă: Adică?Igor Cereteu: „Există posibilitatea de a fi anulată decizia Curții Constituționale din aprilie 2016, unde președintele se alege prin vot direct de popor...”Europa Liberă: Nu se adună 2/3 în parlament ca să fie modificată legea.Igor Cereteu: „La noi se adună tot, când e necesar, se adună tot.”Europa Liberă: Să fie modificată legea nu se adună...Igor Cereteu: „Deja se vorbește și dacă știm să citim un pic printre rânduri, se transmit anumite mesaje ba de la dl Filip sau chiar de la consilierii dlui Dodon, care au zis că nu avem bani și o să folosim banii din alegerile prezidențiale... Ne pregătesc, încetul cu încetul ne aduc acolo unde le trebuie.”Europa Liberă: Așa citiți Dvs. știrile de acasă?Igor Cereteu: „Eu cred că așa și o să fie.”