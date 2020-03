EXCLUSIV: Topul companiilor de asigurari conform subscrierilor din 2019

14:45

Care au fost cele mai mari provocari in 2019, dar si care sunt perspectivele pentru acest an privind evolutia pietei de asigurari, ce schimbari legislative vor impacta piata, cum se castiga increderea consumatorilor - se numara printre subiectele dezbatute de Cristian ROSU - Vicepresedinte, Sectorul Asigurarilor - Reasigurarilor, ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii -, in cadrul emisiunii "Ora de risc" by XPRIMM, difuzate marti, 3 martie a.c., de RFI Romania.