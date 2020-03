102 ani de la prima declarație de Unire cu România, marcați la Bălți

12:40

La Chişinău a aterizat cea mai nouă aeronavă, model ATR 72-600, a companiei Tarom din România. Este prima dintr-o serie de nouă, cu această configuraţie, care va face parte din flota transportatorului aerian de la București, fiind un aparat de zbor unic pe piaţa de profil din Republica Moldova şi România. Acest model de avion european este capabil să aterizeze cu mijloace de bord independente şi de mare precizie în condiţii de vizibilitate redusă, are o capacitate de transport crescută şi costuri de exploatare scăzute, scrie TVR Moldova. [caption id="attachment_59113" align="aligncenter" width="1200"] Sursă foto: Facebook/Mihai Armaș[/caption] Avionul poate transporta până la 72 de pasageri, pe o distanţă maximă de aproximativ 1 500 de kilometri „Aeronavele sunt prevăzute cu ultimele mijloace de navigaţie, tehnologii de ultimă oră, deasemenea ATR 72-600 vine cu cea mai lată cabină de pasageri din clasa avioanelor cu turbo-propulsor.Pasagerii sunt încântaţi, în primul râmnd, pentru că sunt noi, se vede diferenţa. Scaunele sunt mai uşoare şi spaţiul la picioare este extrem de generos, după cum puteţi vedea şi dvs, avem 29 de inch, mai mult decât atât, locul de depozitare al bagajelor este crescut cu 30 la sută faţă de varianta precedentă, este mult mai confortabil pentru pasagerii noştri, iar nivelul de sunet este, de asemenea, mai redus", a declarat pilotul Simona Păun. Aeronava este proiectată pentru un confort sporit al pasagerilor, lucru confirmat şi de însoţitoarele de bord. Aceste avioane au un consum redus. Astfel şi emisiile de dioxid de carbon sunt micşorate cu până la 40 la sută. „E modernă, ne aduce un plus de siguranţă prin sistemele noi pe care le are, o capacitate mai mare de transport pentru pasageri, condiţii mai confortabile şi pentru dânşii şi emisii mai puţine, consum redus de carburant, astfel încât toată lumea poate să călătorească sigur şi mai ieftin", a adăugat pilotul comandand, Horia Catană. Compania Tarom deţine o experienţă semnificativă în operarea acestui tip de avion. Aeronavele sunt achiziţionate în leasing operaţional, pe o perioadă de zece ani şi vor înlocui ATR-urile vechi pe care transportatorul din România le are acum în flotă.