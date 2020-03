Guvernul a aprobat: Copiii fără părinți vor primi indemnizații de până la 10 mii de lei

11:20

„Din ceea ce văd eu, în top este Igor Dodon, Maia Sandu şi restul, care mai sunt în preferințele electoratului”, a declarat vicepreședintele PAS, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N4.Igor Grosu le-a reamintit celor de la PPDA, care îi cer Maiei Sandu să-l sprijine pe Andrei Năstase la prezidențiale, că PAS l-a sprijinit de două ori pe Năstase, la alegerile locale.„Nu ştiu de ce se uită că noi i-am oferit de două ori suportul la alegerile locale, în Capitală şi nici nu am pus problema să nu o facem. Deşi, noi am fi putut, ţinând cont de faptul că sunt două tururi, să mergem şi noi cu un candidat, să-l promovăm, să-l testăm. Am zis, însă, că e de bon ton să-l susținem pe Andrei Năstase”, a declarat Igor Grosu.