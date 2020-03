Reacția primarului la acuzațiile celor din PPDA: „Susțin companiile de microbuze și lobează prin comisii ca să li se ofere 70-90 de milioane de lei, drept subvenții microbuzelor”

19:45

În cadrul discuțiilor, șeful statului a subliniat importanța continuării dialogului bilateral cu Uniunea Europeană, reafirmînd atașamentul Republicii Moldova față de cursul de integrare europeană la capitolul implementarea Acordului de Asociere și punerea în aplicare a celor mai importante reforme în interesul cetățenilor în privința cărora țara noastră și-a asumat angajamente internaționale. "Am reiterat că actuala conducere a țării este fermă în decizia de a continua promovarea politicii externe echilibrate dintre Est și Vest, în baza intereselor naționale" , a spus președintele. Igor Dodon a informat partenerii europeni că guvernul de la Chișinău va continua lupta împotriva corupției și reformarea sistemului justiției, ținînd cont de evaluările și recomandările experților Consiliului Europei și Grupului de State contra Corupției (GRECO), precum și cele ale Uniunii Europene. "Suplimentar, am confirmat intenția autorităților de a dinamiza investigarea cauzelor penale de mare rezonanță, în special, a celei privind furtul miliardului, inclusiv inițierea recuperării mijloacelor bănești și urmăririi persoanelor implicate în această fraudă, care se află peste hotare.În altă ordine de idei, am subliniat disponibilitatea autorităților legislative și executive ale Republicii Moldova de a desfășura întîlniri directe cu conducerea Comisiei Europene pentru a informa partenerii noștri, în mod obiectiv și detaliat, despre prioritățile politicii interne și externe a țării”, a mai spus Igor Dodon.Cei doi oficiali au discutat și despre cooperarea Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional. Președintele a menționat finalizarea cu succes a programului 2016-2020 și a confirmat disponibilitatea de a iniția negocierile pentru următorul program.