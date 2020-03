Vlad Lupan: „Teoria că Plahotniuc e omul SUA și acum suntem dați pe mâna Rusiei este propagată de oamenii Moscovei”

08:20

Premierul Ion Chicu a promis polițe de asigurare medicală gratuite veteranilor, în urma protestului pe care l-au organizat luni în capitală, la aniversarea izbucnirii războiului de pe Nistru. Autoritățile au mai spus că vor crea un departament pentru problemele veteranilor, cerându-le să-și aleagă și să-și delege reprezentanți în acest departament. Sunt mulțumiți veteranii de aceste promisiuni? Renunță la setul de revendicări politice scandate luni în stradă, ca demisia premierului Chicu și a președintelui Igor Dodon? Valentina Ursu a discutat cu Constantin Covrig, membru al Consiliului Național al Veteranilor de Război, aleși la Adunarea Națională a Veteranilor care a avut loc la 8 februarie, în Piața Marii Adunări Naționale.Europa Liberă: Ce ați obținut în urma acestui dialog cu premierul Chicu?Constantin Covrig: „Noi nu avem nicio intenție să aderăm la un partid sau să susținem un partid, sau să facem o mișcare social-politică...”Europa Liberă: După două runde de negocieri, ce ați obținut? Constantin Covrig: „Nimic! Avem numai o promisiune a prim-ministrului că se va constitui o structură guvernamentală pe problemele veteranilor, care să soluționeze, să pună în aplicare acele legi, acele hotărâri de guvern, acele acte normative care nemijlocit vor influența viața de toate zilele a veteranilor, dar, credeți-mă, veteranii sunt una dintre cele mai vulnerabile pături sociale. Mă refer la starea socială, economică, de sănătate, culturală, istorică...”Europa Liberă: Până a ajunge la crearea departamentului, Dvs. se pare că ați obținut promisiunea ca fiecare veteran de război să beneficieze gratuit de poliția de asigurare medicală?Constantin Covrig: „Astăzi ne-am întrunit la prim-ministru într-un format care nu ne-am așteptat noi, dar ne întoarcem la formatul acesta mai târziu, și vă spun că acolo au fost invitați acei membri ai Consiliului veteranilor care a fost creat pe lângă prim-ministru, care are un statut consultativ și care a încercat azi să ne spună câte realizări mărețe au făcut ei deja pentru veterani. Noi revendicările, 16 la număr, le-am înaintat guvernului, prim-ministrului, le-am înregistrat în Cancelaria guvernului și credeți-mă că până în ziua de azi prim-ministrul nici măcar nu le-a văzut. Eu l-am întrebat direct: „Dvs. le-ați citit?”. Dumnealui nu le-a citit. El a încercat iarăși din nou prin ministrul Sănătății, dna Dumbrăveanu, să ne spună că nu știu cărui veteran i s-a făcut masaj și i s-a dat ajutor la procurarea aparaturii medicale. Eu am întrebat-o pe dna Dumbrăveanu: „Un ministru trebuie să facă politici și strategii, Dvs. de ce vă ocupați de masajul veteranilor?”. Azi ni s-a spus că da, acei veterani care nu sunt încadrați în câmpul muncii, care nu sunt pensionari, vor avea asigurată poliția de asigurare în sănătate. Dar eu pun la îndoială sinceritatea și a ministrului Sănătății și Protecției Sociale, și a prim-ministrului.”Europa Liberă: De ce?Constantin Covrig: „Deoarece ieri, până la ora 8 seara, am stat cu prim-ministrul și am discutat niște chestii, niște revendicări, ca astăzi să ne întrunim, în alt format, cu alte persoane, care ne-au dat certitudinea că nu se urmărește îndeplinirea acestor promisiuni.” Europa Liberă: Departamentul acesta pe care îl solicitați, când ar trebui să fie creat?Constantin Covrig: „Departamentul acesta se creează în trei zile, dar dumnealor și-au asumat responsabilitatea ca în timp de două săptămâni să ne sune, să ne contacteze, să ne invite – iarăși la insistența noastră, că ei au vrut fără noi –, să ne invite să discutăm, să ne consultăm, nu știu ce să mai facem... Două săptămâni e foarte mult!”Europa Liberă: Ați participat astăzi nu de unii singuri, dar au mai venit și colegi de-ai Dvs. care reprezintă alte entități?Constantin Covrig: „Colegii care au fost prezenți astăzi la această ședință sunt acei noi-vechi colegi care timp îndelungat au stat în fruntea acelor organizații obștești pe care deja le cunoaștem și care fac parte majoritar din consiliul de pe lângă prim-ministru, Consiliul pe problemele veteranilor. Acest consiliu are un statut consultativ, el nu are atribuții executorii, adică ne-am îngrămădit noi 3, 4, 5, am discutat, am analizat și aceleași întrebări se întorc înapoi în minister. De ce ministrul trebuie să vină la acest consiliu, ca să primească niște indicații tot de la sine și, ulterior, să se întoarcă în minister și să mimeze îndeplinirea lor? Pentru că ei numai le mimează, ei nu le îndeplinesc. Ei oricum au niște atribuții cu ceea ce este legat de niște revendicări ale veteranilor, dar nu le îndeplinesc. De aceea, noi am insistat ca luăm aceste atribuții de la toate ministerele, de la CNAS, de exemplu, polițele de asigurare, de la alte ministere, să luăm aceste atribuții și să le întrunim într-un organ executoriu, mai bine zis.”Europa Liberă: Deocamdată, situația rămâne a fi incertă, când e vorba despre crearea acestui departament, revendicare care se regăsește în lista Dvs. În altă ordine de idei, ați avut sau nu revendicări politice?Constantin Covrig: „Nu! În ceea ce am înaintat noi Secretariatului guvernului nu este nicio revendicare politică, în afară de demisia lui Ciocoi, dar nu este o revendicare politică, este o durere a noastră, a veteranilor, care am fost jigniți într-un mod nerușinat și într-un mod brutal prin declarația pe care a făcut-o el.”Europa Liberă: Veți continua să cereți retragerea din funcție a dlui Ciocoi?Constantin Covrig: „Neapărat, neapărat! I-am cerut-o și aseară dlui prim-ministru. El spune că a prezentat niște scuze și i-am reproșat: „Scuzele și le-a cerut de la fracțiunea Partidului Democrat, nu de la veterani.” Ar fi bine ca data viitoare, când facem o manifestație, să iasă în fața veteranilor pe care i-a jignit. El n-a jignit fracțiunea Partidului Democrat, pe Diacov personal, el a jignit ostașii patriei. Să iasă în fața noastră și să ne spună ce a avut el în vedere.”Europa Liberă: Alte demisii nu cereți?Constantin Covrig: „Nu, deocamdată!”Europa Liberă: Asta ce înseamnă?Constantin Covrig: „Asta înseamnă că, dacă ei nu sunt disponibili să facă un pas spre rezolvarea acestor revendicări, care nu sunt niște revendicări exagerate, ci sunt niște necesități stricte ale veteranilor, atunci noi o să cerem și demisia lui Chicu, pentru că el ne reprezintă. Odată ce nu ne reprezintă, noi nu mai vrem să discutăm cu dânsul.”Europa Liberă: Nu ați încercat să inițiați și un dialog cu șeful statului?Constantin Covrig: „Nu! Și nici nu credem că e nevoie, pentru că șeful statului are niște atribuții simbolice, nu are atribuții executive, pe noi, deocamdată, ne interesează niște revendicări pur economico-sociale. Atât! Ce să-l întrebăm pe șeful statului? Cum a depus flori la monumentul cazacilor de la Bender? Ce să-l mai întrebăm? De ce îl ține pe acesta care se numește ministru de Externe? Noi nu avem ce discuta cu el. Noi vrem să discutăm cu factorii decizionali, adică cu guvernul. Noi discutăm cu Chicu. Bine, azi el este în fruntea guvernului, noi vrem să discutăm cu guvernul, noi vrem să obținem ceea ce ne aparține de jure și de facto.”Europa Liberă: Și în caz că nu obțineți nimic din ceea ce ați cerut, ce se întâmplă?Constantin Covrig: „Noi am fost, inițial, pentru dialog și acest dialog l-am început cu mulți ani în urmă, dar astăzi ne-am convins a câtă oară că dialogul nu se dorește din partea guvernanților. Guvernanții ne vor separați, ne vor dezbinați, guvernanții ne vor sub umbrela lor, guvernanții nu au interes ca noi să fim uniți.”Europa Liberă: Pe câtă lume o reprezentați?Constantin Covrig: „Avem peste 3.000 de semnături de la veterani. Dacă îmi găsiți o organizație obștească viabilă cu 3.000 de membri, atunci eu plec...”Europa Liberă: Ce va urma în caz că eșuează acest dialog?Constantin Covrig: „Vom sta în Piață până când vom obține revendicările noastre, vom cere demisia tuturor factorilor de decizie...”Europa Liberă: Până acum ați spus că nu aveți revendicări politice?Constantin Covrig: „Până acum, da, pentru că mai avem la dispoziție câteva zile ca să vedem ce pași o să întreprindă guvernarea.”Europa Liberă: Câte zile?Constantin Covrig: „Ni s-a spus că, timp de două săptămâni, acest departament va fi constituit, dar noi oricum vom pune presiune pe guvernare, pentru că nu am obținut niște răspunsuri la multe-multe întrebări pe care le-am avut noi. De exemplu, am propus în seara de 2 martie prim-ministrului să constituie o plată, o indemnizație lunară nu mai mică decât venitul minim pe economie. Asta nu-i mult, asta e 2.700 de lei, deoarece separatiștii transnistreni primesc peste 100 de dolari, plus scutiri, plus nu știu ce... Nouă ni s-a dat de înțeles imediat că statul nu are așa bani.”Europa Liberă: Și premierul v-a reproșat că nu ar avea bani nici pentru constituirea acestui departament, bugetul nu a prevăzut asemenea cheltuieli?Constantin Covrig: „Da, premierul a spus că nu a preconizat în bugetul de stat schimbări, modificări și cheltuieli adăugătoare, dar noi o să vedem, că avem informații că de săptămâna viitoare se resetează guvernul și se constituie alte ministere, se despart, de exemplu, Ministerul Muncii și alte chestii, adică, oricum, ei vom umbla la legea cu privire la structura guvernului. Și atunci vom vedea – până luni a mai rămas o săptămână –, noi ne încadrăm în modificările acestea de legislație sau nu ne încadrăm. Dacă lunea viitoare, citind structura guvernului, nu ne vom regăsi ca o entitate (departament, birou, nu știu cum se va numi, minister), atunci noi vom ieși masiv în Piață.”