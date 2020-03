UPDATE // Despre crima de la Ungheni: A fost o reglare de conturi între boschetari

10:50

Circa 3,4% dintre persoanele confirmate cu COVID-19 au decedat, o rată de mortalitate cu mult peste cea a gripei sezoniere, care este de sub 1%, dar noul coronavirus poate fi ţinut sub control, a declarat marţi directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), potrivit Agerpres. „Pe scurt, COVID-19 se transmite mai puţin eficient decât gripa, contaminarea [...]