VIDEO//Momentul spectaculos în care un piton care înghiţise un prosop de plajă este salvat

19:40

În ajun de Ziua internațională a femeii înfloresc lalele în serele din nordul țării. Proprietarii au deja comenzi şi se pregătesc să livreze mii de flori clienţilor fideli sau pe piețele din marele orașe.  La șapte kilometri de Bălți, mai exact în satul Corlăteni, raionul Rîșcani, Sergiu Prisăcari, de patru ani crește flori. În acest an, el a decis să cultive lalele din bulbi aduși din Olanda. Am plantat în acest an 17 mii de bulbi de lalele. Acestea sunt Roman Empire, Barcelona, Strong love, Strong gold, Hakuun, etc, spune florarul. Pentru a vedea frumoasele flori de primăvară pe […]