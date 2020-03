Candu şi armata rusă din stînga Nistrului

10:30

De ce Platforma DA a ales să-l desemneze pe Andrei Năstase candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova? Și ce prevestește această decizie? O înstrăinare politică tot mai profundă între formațiunile pro-europene? O mobilizare mai mare a electoratului dreptei energizat de concurență? Am stat de vorbă cu analistul politic Igor Volnițchi pentru a-i afla punctul de vedere.Europa Liberă: Așadar, Andrei Năstase desemnat candidat pentru alegerile prezidențiale din toamnă, după ce PPDA a constatat zădărnicia de a insista de câteva luni, cum a găsit de cuviință, pe găsirea unui candidat neafiliat politic. Dvs. ce rațiuni găsiți pentru decizia, unanimă - trebuie să remarcăm - a Consiliului Politic Național al PPDA, altele decât cele anunțate, bineînțeles, de a-l desemna pe Andrei Năstase candidat la prezidențiale?Igor Volnițchi: „Bine, din punctul de vedere al strategiei și tacticii politice, ceea ce a făcut Platforma „Demnitate și Adevăr” într-adevăr poate fi înțeles, poate fi justificat. Or să ne amintim anul 2016, atunci când Andrei Năstase s-a retras în favoarea dnei Maia Sandu și ceea ce a urmat după alegerile prezidențiale din acel an – PDA-ul, practic, a intrat într-un con de umbră, liderul PDA a pierdut foarte mult la capitolul rating și, dacă nu erau alegerile anticipate ale primarului capitalei din 2018, nu se știe încă unde ar fi fost acum PDA-ul. Din punctul de vedere al autoconservării, al poziționării și al strategiei și tacticii politice, PDA a luat o strategie corectă, dar, repet, anume din aceste patru puncte de vedere.”Europa Liberă: Pe ce credeți că se bazează siguranța că liderul său va fi, cum s-a spus, „un candidat care să unească” în intenția de a-l înfrânge pe Igor Dodon în toamnă, fapt ce contrazice, cel puțin aparent, sondajele de opinie?Igor Volnițchi: „Ambii exponenți de bază ai dreptei pro-europene – și Andrei Năstase, și Maia Sandu – s-au pomenit, într-un fel, în afara marelui joc politic după căderea Guvernului Sandu, ambii au rămas oarecum izolați, mai degrabă pe lângă partidele lor, au rămas fără imagine instituțională, fără funcții publice și lunile următoare urmează să arate care dintre ei se va poziționa mai bine. Pe moment, mai bine, cel puțin reieșind din sondaje, este poziționată dna Maia Sandu, dar rămâne să vedem cum se vor poziționa acești lideri și aici revenim deja la specificul fiecăruia dintre ei.”Europa Liberă: Dar, uitați-vă, dle Volnițchi, potrivit acelorași sondaje, aceste două formațiuni sau candidații acestor formațiuni n-ar câștiga alegerile nici împreună, nu tocmai separat, adică dacă ar avea un candidat comun nu este foarte limpede dacă ar avea sorți de izbândă. Și acum, dacă fiecare își înaintează candidatul lor, pe urmă, mai pomenesc despre alegerile locale, a fost acea înfrângere a dlui Năstase în Chișinău, unde dreapta niciodată nu a pierdut. În condițiile acestea nu vi se pare cumva nu chiar legată de realitate această decizie?Igor Volnițchi: „Este adevărat ceea ce spuneți că șansele dreptei pro-europene, cel puțin reieșind din sondaje, acum nu sunt cele mai bune, dar aceasta confirmă ceea ce menționam eu mai devreme, că ambii lideri vin după o guvernare, mă rog, care a fost percepută așa cum a fost percepută ea, guvernarea de patru luni din anul 2019 și ambii au fost izolați de imaginea instituțională. Acum urmează ei să confirme, prin acțiuni concrete, că sunt cei care pot să-l învingă pe Igor Dodon și spuneam aici de specificul fiecărui lider. Probabil, dl Năstase și-a amintit de perioada venirii sale în politică, perioada anului 2015. Și PDA-ul, și personal dl Năstase s-au format pe valul amplelor proteste împotriva guvernării. Dacă dl Năstase mizează să reia niște acțiuni de protest, probabil are șanse să pretindă să-și sporească ratingul, să sporească și ratingul formațiunii sale către alegerile din toamnă. Acum, cât privește șansele dreptei pro-europene...”Europa Liberă: Doar o clipă să ne mai reținem aici. Dar ar putea fi o explicație a acestei decizii faptul că atunci, în acele proteste, un rol vizibil a jucat PPDA, formațiunea dlui Năstase, dl Năstase personal, iar așa cum a ieșit ulterior a capitalizat mai mult PAS-ul Maiei Sandu? Ar putea fi asta o explicație?Ei sunt lideri politici, chiar dacă ambii reprezintă dreapta pro-europeană, sunt de factură total deosebităIgor Volnițchi: „Dacă PDA-ul are de gând să demareze niște acțiuni de protest - nu știu dacă le putem spune similare sau le putem compara cu cele din 2015 -, atunci cu siguranță pasul făcut de Andrei Năstase poate fi înțeles. Or, el se simte mai bine în stradă decât în birourile de la Ministerul de Interne, din parlament, de la guvern ș.a.m.d., ceea ce nu se poate de spus despre dna Sandu. Ei sunt lideri politici, chiar dacă ambii reprezintă dreapta pro-europeană, sunt de factură total deosebită. Ei se completează reciproc, însă acum este o situație specifică și, probabil, dl Năstase o sesizează și încearcă să scoată maximum de dividende din ea. Însă despre șansele drepte pro-europene – poate ceea ce o să vă spun o să vă mire puțin –, eu cred că oricâți candidați ar avea dreapta pro-europeană, în primul tur al alegerilor prezidențiale aceasta nicidecum nu afectează șansele finale în bătălia pentru funcția de președinte. S-ar putea să avem o situație când dl Năstase sau dna Sandu, având pe dreapta 4-5 candidați la funcția de președinte, să se califice în turul doi cu un 20% și de cealaltă parte să avem un candidat, spre exemplu, Igor Dodon cu 40%. Și aceasta nu va însemna nicidecum eșecul dreptei în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Pur și simplu e un specific, iar în turul doi noi știm că dreapta pro-europeană se poate coaliza, se poate mobiliza și poate furniza anumite rezultate electorale. Iată de acest lucru trebuie să țină cont, să-l ia în calcul liderii dreptei pro-europene, în primul tur să nu taie, să nu arunce în aer toate acele poduri care i-ar putea duce împreună în turul doi. În rest, că vor fi 2, că vor fi 3, că vor fi 5, asta mai puțin contează.”Europa Liberă: Deci, Dvs. excludeți victoria eventuală a președintelui Dodon în primul tur?Igor Volnițchi: „Nu o exclud. Victoria lui Igor Dodon în primul tur este cât se poate de reală, însă aceasta nicidecum nu depinde de câți candidați va avea dreapta pro-europeană în primul tur, depinde de câți candidați va avea stânga în primul tur. Și aici nu trebuie să uităm despre activizarea evidentă în ultima perioadă a Partidului „Șor”, nu trebuie să uităm de prestația și ratingul care este în ușoară crește din ce observ, cel puțin eu și colegii mei, a liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, nu trebuie să uităm că pe stânga a mai apărut un astfel de partid ca cel al dlor Munteanu, Tkaciuk și colegilor Zurab Todua ș.a. Adică, Igor Dodon are temele sale de acasă pentru primul tur. Și ele sunt de stânga, iar dreapta pro-europeană le are pe ale sale.”Europa Liberă: Există voci, dle Volnițchi, potrivit cărora prezidențialele ar fi totuși o miză exagerată și că parlamentarele, anticipate sau regulamentare, ar trebui să fie grija nr. 1 a formațiunilor pro-europene. Ce credeți în această privință?Puterea președintelui Dodon vine din ponderea pe care o are în actul guvernării Partidul Socialiștilor.Igor Volnițchi: „Este adevărat. În Republica Moldova prea multă atenție se acordă funcției de președinte, pe când ea în realitate este una simbolică. Bine, Igor Dodon are acum putere politică deplină, însă această putere nu i-o oferă funcția de președinte. Noi știm ce a făcut Igor Dodon în funcția de președinte, fiind permanent blocat pe durata guvernării Partidului Democrat. Acum este altă situație și puterea președintelui Dodon vine din acea pondere pe care o are în actul guvernării Partidul Socialiștilor.”Europa Liberă: Alții zic că și din sprijinul PD.Igor Volnițchi: „Da, și din sprijinul PD. Și, apropo, Partidul Democrat ar trebui, în sfârșit, să decidă ce face – fie vine la guvernare, fie trece în opoziție și aceasta ar schimba, în opinia mea, datele ecuației politice. Or, situația actuală nu mai poate continua.Europa Liberă: Ce înseamnă „ar schimba datele ecuației politice”? Vedeți vreo posibilitate că eventuala retragere a ce a rămas din Partidul Democrat ar putea cauza căderea guvernării actuale și alegeri parlamentare anticipate?Igor Volnițchi: „Actualul guvern este unul minoritar, tehnocrat, mai puțin tehnocrat, acesta deja este alt aspect, dar e unul minoritar cu certitudine. În momentul în care Partidul Democrat ar decide ferm că trece în opoziție, atunci șansele de a se menține în funcție ale Guvernului Chicu vor scădea foarte mult și - de ce nu? - ar putea crește probabilitatea anticipatelor.”Europa Liberă: Dar, deocamdată, ei se împacă tot mai bine și mai bine. Sau nu aveți această impresie?Igor Volnițchi: „Aici iarăși trebuie să vorbim despre interesul Partidului Democrat. Cu siguranță, Partidul Democrat nu este acum pregătit de alegeri parlamentare anticipate și aceasta oferă un oarecare confort politic actualei guvernări. Ei înțeleg această vulnerabilitate a PD-ului, care e în continuare amenințat de unele mișcări de scindare, care în continuare e amenințat de anumite procese interne, pe care ei le numesc reformarea, resetarea partidului, dar ele nu decurg tocmai ușor și atât timp cât Partidul Democrat nu-și are rezolvate aceste probleme, e o siguranță în plus pentru Guvernul Chicu, pentru actuala guvernare.”Europa Liberă: Atmosfera politică se încinge. Veteranii războiului din 1992, un număr important al lor, se arată tot mai nemulțumiți de prestația guvernării. Credeți că este un fenomen ocazional, prilejuit de data de 2 martie, sau vedeți și Dvs. ca și politicienii manifestațiile ca un început al unui proces mai amplu?Igor Volnițchi: „Da, cu siguranță e un început al unui proces mai amplu. Într-un fel, această acțiune a veteranilor războiului din Transnistria a venit într-un context specific. Să nu uităm că în ultima perioadă am avut proteste organizate și de Grupul Inițiativa Civică, condusă de Valentin Eșanu, un om de afaceri. Să nu uităm nici de protestele Partidului „Șor”, nici de protestul seniorilor din Partidul Acțiune și Solidaritate. Deci, a început un nou sezon politic, iar acțiunea veteranilor cumva s-a înscris - nu știu dacă și-au dorit ei acest lucru -, dar s-a înscris în șirul acestor acțiuni. Cu siguranță vor fi și alte proteste. E ceva specific unui start de sezon politic și e ceva specific unui an electoral cum este anul 2020. Important nu e câte proteste vom avea. E firesc într-o democrație, chiar și una firavă, cum e cea din Republica Moldova, e firesc să avem proteste. Important este să nu se depășească anumite limite și să știm să învățăm din lecțiile trecutului.”Europa Liberă: Da, așa să vă audă politicienii!