Jurnalul orei 19, 3 Martie

22:10

Intr-un interviu exclusiv pentru postul nostru de televiziune, omul de afaceri Veaceslav Platon, detinut acum in penitenciarul nr 13, a comentat si actiunile unor actuali politicieni de la Chisinau. Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru frauda din Banca de Economii, afirma ca a fost batut in inchisoare, pentru a face declaratii false in adresa liderului PAS, Maia Sandu. Ea si-ar fi permis sa-l acuze pe nedrept pe Platon, desi el nu ar fi vorbit nimic.