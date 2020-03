Antreprenori din nordul Moldovei au fost familiarizați cu tehnici de comunicare în vânzări

10:40

În contextul în care la 1 februarie am sărbătorit Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, noul număr al ziarului „Vocea Administrației Locale" are ca subiect principal anume acest subiect. Ce semnificație are această zi, de ce a fost nevoie de o asemenea sărbătoare dar și câtă autonomie locală avem în Republica Moldova aflăm de la președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Tatiana Badan și directorul executiv al CALM Viorel Furdui.