(VIDEO) Наталья Гордиенко представит Молдову на «Eurovision Song Contest» в Роттердаме.

В этом году на 65-ом международном конкурсе «Eurovision Song Contest», который пройдет в Роттердаме, Молдову представит Наталья Гордиенко с композицией «Prison». Она набрала Сообщение (VIDEO) Наталья Гордиенко представит Молдову на «Eurovision Song Contest» в Роттердаме. появились сначала на .

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