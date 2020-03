Primăria Chișinău a interzis parcarea autovehiculelor pe mai multe străzi din centrul orașului

07:40

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta de la soare si toata viata noastra are trei elemente principale: inceput, mijloc si final – nastere, viata, moarte. Afla mai multe despre ziua de 3 martie aici.Din punct de vedere astral, ziua este la fel de interesanta.Venus inca in Berbec face cuadratura cu Saturn in Capricorn. Astazi, totul este despre dragoste, dar si despre bani. Si, parca, nimeni nu pare a fi generos. Nici cu dragostea, nici cu banii. Nu este cea mai buna zi sa ceri mariri de salariu, dar nici sa-ti marturisesti sentimentele, in speranta ca simte acelasi lucru pentru tine.Si, totusi, Luna in Gemeni vine sa faca lumina. Iti da posibilitatea sa discerni intre ce e bine si ce nu e bine pentru tine. Penteu ce merita sa faci un sacrificiu? Iubesti cu adevarat o persoana sau este un capriciu? Esti implicat in ceea ce faci 100%?Furtuna va treceEste abia marti, nu trebuie sa te ingrijorezi. Fii conservator in alegerile tale, investeste doar in lucrurile de care esti 100% sigur. Arata-ti dragostea si respectul doar in fata celor in care ai 100% incredere. Iubirea este neconditionata, insa nici nu trebuie sa-ti faci asteptari prea mari. Totul va trece, lucrurile se vor clarifica si vei putea face alte actiuni in zilele ce urmeaza.