Un fost colaborator MAI, condamnat la pușcărie pentru comercializarea drogurilor; Făcea parte dintr-o grupare criminală

Legea privind reducerea deşeurilor din statul New York interzice majorităţii magazinelor să folosească astfel de pungi. El sunt obligate să vândă pungi de hârtie în valoare de cinci cenţi sau să ofere unele reutilizabile, iar autorităţile urmează să impună amenzi pentru încălcarea interdicţiei după o perioadă de graţie. New York este cel de-al treilea stat american care a impus o astfel de interdicţie după California şi Oregon. Locuitorii oraşului New York, cel mai populat oraş din SUA, folosesc...