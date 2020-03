Kievul lansează un canal de televiziune pentru zonele controlate de separatiști

08:30

Radiochisinau.md l-a intervievat pe generalul Ion Costaş şi îl citează: „Separatismul a fost intens întreținut de Moscova”. Publicaţia îi face generalului următoarea descriere: “ministru al Afacerilor Interne în perioada 1990-1992 și ministru al Apărării în 1992, a format aceste două structuri ale statului independent R. Moldova, s-a aflat la pupitrul evenimentelor din 1992, războiul de la Nistru, autor al volumului „Transnistria 1989-1992. Cronica unui război nedeclarat” în care demonstrează că războiul a fost provocat de Moscova, cu implicarea Armatei a 14.”Ziarulnational.md arată, într-o relatare despre acţiunea de protest organizată duminică de mişcarea politică Unirea, cum au condamnat cei prezenţi declarațiile ministrului de Externe din guvernul Chicu, Aureliu Ciocoiu, care spusese anterior că armata rusă a venit să oprească vărsările de sânge de la Nistru. De pildă, liderul Uniunii Salvați Basarabia, Valeriu Munteanu, crede că „este o trădare să spui că ai fraternizat cu Federația Rusă, să spui că rușii au venit să te salveze, …când toate datele și materialele factologice demonstrează contrariul”. Ziarul aminteşte în context despre faptul că liderul grupului parlamentar „Pro Moldova”, Andrian Candu, i-a solicitat în ajun președintelui Igor Dodon să ceară Federației Ruse să-și retragă armata din stânga Nistrului.Un comentator de la deschide.md, Vitalie Vovc, observă într-un articol dedicate celor 28 de ani de la declanşarea războiului, că „în toți acești ani baronii roșii de la Tiraspol și-au crescut imperiul și au făcut ce au vrut pe teritoriul RîMî.” Iar timpul.md intervine în disputa despre denumirea conflagraţiei. „Războiul ruso-moldovenesc de independență este cea mai potrivită denumire, pentru că n-a fost un simplu „conflict” (adică neînțelegere), dar un război în toată legea”.Nicolae Negru explică în ziarulnational.md de ce Igor Dodon s-ar „arunca dintr-o extremă în alta”, mai întâi acuzând ambasadorii din țările UE că ar conspira împotriva actualei guvernări, ar bloca dialogul ei cu Bruxelles, iar SUA - că l-ar acoperi pe Plahotniuc, după ce, cu câteva zile mai înainte, îi mulțumise lui Mike Pompeo pentru că l-a declarat pe Plahotniuc indezirabil în SUA”. „De ce atâta nerăbdare?”, se întreabă Negru. “Fiindcă simte umărul PD”, este răspunsul lui. “Iar sprijinul pe care i-l acordă PD, aflându-se într-o alianță neformală cu PSRM, denotă o abatere grosieră de la poziția centristă … Oricât ar băga capul în nisip, sunt și ei responsabili pentru „politica externă echilibrată”, pentru extremismul antioccidental și antiromânesc, pentru jocurile Moscovei făcute de Dodon”, mai scrie Negru anticipând un comentariu mai amplu pe care intenţionează să-l publice azi, luni.Tot ziarulnational,md este publicaţia care a tratat cu atenţie finala naţională „Eurovision”. Interpretul Pasha Parfeni pare să fi trecut peste supărarea pierderii în faţa colegei sale Natalia Gordienko, scrie publicaţia, „Prieteni, sunt enorm de recunoscător pentru toată susținerea și aprecierea, pe care am simțit-o și am primit-o de la voi. Pentru mine acesta e cel mai mare premiu, mai mare decât un loc oarecare, obținut cu orice preț, material și emotional,” a declarat Pasha Parfeni. Într-o altă ştire, publicaţia îl citează pe liderul PLDM, Tudor Deliu, care a sugerat că juriul de la „Eurovision" ar fi fost influenţat. „Câți euro costă Eurovisionul"? Sincer, nu intru în detalii. Cu stimă și respect față de Natalia Gordienko, dar nu cred că ea poate să ne reprezinte la acest concurs, cu o piesă scrisă de un capșunar încălțat în cizmele rusești şi care ne-au pângărit acest pământ", a scris Deliu pe Facebook.Newsmaker.md scrie că „în SUA, se cere începerea unei anchete împotriva șefului securităţii”. Publicaţia precizează că senatorul american Charles Schumer a cerut să înceapă un dosar penal împotriva şefului serviciului de informații. americane, Richard Grenell, despre care presa ar fi scris că a primit bani pentru a-l consulta pe fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.„Ce caută PSRM în PMAN?” – se întreabă Ziarul de Gardă, care face referire la declarațiile prealabile ale socialiștilor, înregistrate la Primărie încă de anul trecut, în care formaţiunea îşi anunță mitinguri în luna martie 2020, precum și în fiecare weekend din 2020 și chiar 2021. „Ar exista mai multe motive din care PSRM „a privatizat” pe un an înainte Piața Marii Adunări Naționale, scrie Ziarul de Gardă. Dat fiind că decizia a fost luată înainte de plecarea democraților de la putere, s-ar putea ca primul argument să fi fost cel legat de intrarea PSRM în opoziție. Alt motiv, valabil și astăzi, ar fi cel legat de faptul că 2020 este un an electoral. Încă în mai 2019, Igor Dodon știa că va dori să rămână șef de stat și după alegerile din toamna anului 2020. Alte planuri? La fel de reală poate fi versiunea blocării, pe motiv că PMAN „e ocupată” deja, a oricăror acțiuni de protest, care ar putea fi organizate de reprezentanți ai societății civile sau ai altor formațiuni politice.