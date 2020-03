Prognoză îngrozitoare. Jumătate din plajele din lume ar putea dispărea până în 2100

22:10

Mercedes-Benz Cars își mărește continuu gama de maşini plug-in hybrid sub eticheta EQ Power. Acum a venit rândul noilor CLA Coupe, CLA Shooting Brake şi GLA să adopte sub capotă trenul de rulare de a treia generație.Noile modele vor putea fi comandate din primăvara acestui an, în timp ce lansarea pe piață va urma doar câteva săptămâni mai târziu.