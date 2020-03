Marți vom afla cine sunt adversarii Naționalei Moldovei în cadrul Ligii Națiunilor UEFA

15:15

Taylor Swift a fost desemnată pentru a doua oară Global Recording Artist of the Year (artistul anului în domeniul vânzărilor globale de discuri) de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Trofeul anual recompensează artistul cu cele mai multe albume vândute pe plan mondial, în format clasic şi digital. Articolul Taylor Swift este pe primul loc în topul muzicienilor cu cele mai mari vânzări de discuri pe plan global în 2019. Cine se mai regăsește în listă apare prima dată în #diez.