Анонс мероприятий на 3 марта
Новости Приднестровья, 2 martie 2020 18:00
Анонс мероприятий на 3 марта
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с 10:00 до 20:00 Персональная выставка произведений члена Союза художников Приднестровья Маргариты Хилинской (батик) 10:00 Открытый Чемпионат и Первенство ПМР по кикбоксингу WAKO в разделах К-1 и Кик-Лайт г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР борьбы и бокса» (ул. Мира, 21а) с 10:00 до 17:00 Обзорные и тематические экскурсии г. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) с 11:00 Молодёжная акция по вручению открыток и поздравления с праздником горожан с...
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1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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