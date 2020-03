Maia Sandu: „Armata rusă este în continuare pe teritoriul țării noastre, iar ceea ce se numește ”conflict Transnistrean” a devenit un business murdar”

09:30

Copiii concepuţi prin fertilizare in vitro (FIV) au un risc mai mare de mortalitate în primele săptămâni de viaţă în comparaţie cu cei concepuţi în mod natural, potrivit unui studiu publicat recent în jurnalul medical Sterility and Fertility.Cercetătorii au relaţionat acest risc crescut cu un număr mai mare de naşteri premature în cazul copiilor concepuţi prin FIV, dar au subliniat că riscul de mortalitate infantilă este foarte mic pentru ambele grupuri. După vârsta de un an, riscul de deces a fost acelaşi pentru toţi copiii, indiferent de metoda de concepere, se arată în studiul cercetătorilor suedezi, citat de Eurekalert.„Este important de menţionat că deşi noi, la nivel de grup, putem observa un risc oarecum crescut de mortalitate infantilă după FIV, riscul absolut pentru fiecare individ este foarte mic”, a afirmat Kenny Rodriguez-Wallberg, profesor asociat la Departamentul de Oncologie şi Patologie la Institutul Karolinska şi coautoare a studiului. „Este liniştitor de ştiut că nu există un risc crescut de mortalitate în acest grup de copii după primul an de viaţă”, a precizat aceasta.