Recidivist, judecat anterior pentru furt, riscă până la doi ani de închisoare pentru pungășie

11:10

Rostul Postului este o inițiativă lansată și promovată de organizația CCF Moldova, reprezentant Hope and Homes for Children Marea Britanie, care are drept scop colectarea banilor pentru a ajuta copiii care trăiesc în sărăcie absolută sau extremă. În perioada postului mare, 2 martie -18 aprilie 2020, îndemnăm oamenii din țara noastră să dea un alt rost postului. Postul înseamnă și fapte bune.