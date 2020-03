Postul Paștelui 2020. Sfaturi de care să ții cont ca să fii sănătos

09:00

O data la 4 ani avem ocazia sa sarbatorim Pestii nascuti pe data speciala de 29 februarie iar in acest an ziua aceasta pica foarte bine, sambata, deci sa inceapa petrecerea!Mercur, planeta comunicarii si gandirii, acum retrograd in Pesti, este intr-un frumos sextil astazi cu rebelul Uranus in Taur. Dupa o saptamana intensa, sextilul ne ofera exact eliberarea de care avem nevoie. E timpul sa rupem putin rutina, sa avem conversatii placute, distractive, sa mergem intr-o scurta iesire, poate undeva unde nu am mai fost. E timpul pentru aer proaspat, sa intampinam startul primaverii calendaristice cu entuziasm si recunostinta. Pot aparea surprize frumoase, fiind vorba de Uranus in joc, deci sa fim flexibili cu planurile noastre pentru ca nu stim ce poate aparea incantator.Luna e in Taur si de aici nu e foarte incantata de surprize, dar asta pentru ca dragul de Taur este asa de conservator si evita cu multa abilitate schimbarile. Insa Uranus este totusi in Taur, deci combinatia dintre surprize pentru o noua stabilitate este la moda. Cu cat suntem mai adaptabili la ce aduce viata, cu cat avem disponibilitatea de a lua in calcul ceea ce alta data parea de neconceput, cu cat suntem dispusi sa schimbam parti solide si fundamentale din viata noastra, cu atat ne deschidem mai mult spre miracole, abundenta si bine.