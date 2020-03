Igor Dodon, de ziua maestrului Eugen Doga: Recunoștință pentru că ne dăruiește clipe de sublimă înălțare sufletească

12:30

Vicepreşedintele PPDA, Alexandru Slusari, consideră că blocul ACUM a încetat să mai existe în momentul în care, în Parlament, dar şi în Consiliul Municipal Chişinău, au fost constituite două fracţiuni diferite. Declaraţia a fost făcută aseară, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N 4. „Blocul ACUM juridic a dispărut când au apărut două fracțiuni politice. Dacă era Blocul ACUM în Parlament, acesta își continua activitatea. Au apărut două fracțiuni întâi în Parlament, apoi în CMC. Noi cumva am deprins societatea că există această unitate și am făcut tot posibilul și imposibilul pentru a păstra unitatea, pe când partenerii noștri erau mai reci”, a declarat Alexandru Slusari.În cadrul aceleiaşi emisiuni, Slusari a mai spus că lidera PAS, Maia Sandu, ar trebui să-şi exprime deschis sprijinul pentru Andrei Năstase, la alegerile prezidenţiale din acest an. „Sub aspect moral, ţinând cont de pasul care l-a făcut Andrei Năstase în 2016, şi nu doar Andrei Năstase, dar tot partidul. Sub aspectul etic şi din filosofia că noi suntem altfel, probabil ar fi un gest frumos din partea Maiei Sandu să îl sprijine pe Andrei Năstase şi pe Platforma DA în această cursă prezidenţială. Dar după ceea ce am văzut patru ani în politică, mă face să nu fiu optimist în aşteptarea unui asemenea gest”, a declarat Alexandru Slusari.