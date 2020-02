foto | Voturi cumpărate și fani indignați de organizare? Internauții s-au revoltat după ce nu ar fi putut trimite SMS-uri pentru favoriții lor

00:40

An de an, Beauty Expo – evenimentul internaţional specializat de cosmetice, parfumerie şi echipamente pentru saloanele de frumuseţe adună la un loc sute de îndrăgostiți de arta frumosului. Și de această dată o mulțime de doamne, domnișoare, dar și bărbați au trecut pragurile celor 3 pavilioane special amenajate pentru vizitatori. Spre mirarea noastră, am aflat că … Articolul video | Moldovencele preferă naturalețea în schimbul machiajelor. Ce alte secrete am aflat de la vizitatorii și comercianții prezenți la Beauty Expo 2020? apare prima dată în ZUGO.