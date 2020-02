Acuzații dure la adresa lui Năstase, îndemnat să-și retragă sprijinul pentru Cobzac: „Ați ales cea mai proastă armă de a diviza voturile la Hîncești”

17:00

Dacă vă întrebați de ce luna asta are doar 29 de zile, vă spunem noi că nu este o greșeală. Anul 2020, conform specialiștilor, este un an bisect, iar februarie, da, are doar 29 de zile. În această zi, conform tradiției, sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci ca să-ți meargă bine. Gigantul Google a decis să sărbătoarească această zi în felul lor caracteristic, scrie playtech.