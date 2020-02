Președintele Turciei a amenințat din nou că va permite plecarea spre Europa a refugiaților din țara sa

09:30

Alegerile parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38 Hâncești au fost fixate pentru data de 15 martie, în rezultatul lor va fi suplinită vacanța funcției de deputat în legislativ. Circumscripția cuprinde municipiul Hâncești, 11 comune și 13 sate din acest raion, în total – 25 de unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi. Alegerile parlamentare noi în această circumscripție se desfășoară în baza sistemului electoral majoritar, într-un singur tur de scrutin, fiind declarat ales candidatul care acumulează cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Pentru validarea scrutinului nu este prevăzut un prag minim al ratei de participare la vot. Cât de motivați sunt alegătorii să se prezinte la urne? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Candidații care vor să obțină mandatul de deputat în circumscripția uninominală nr. 38 Hâncești continuă să-și facă campanie electorală pentru alegerile care vor avea loc pe 15 martie. Din discuțiile avute cu mai mulți oameni din cinci sate – Lăpușna, Bălceana, Sofia, Bujor și Onești – am aflat că puține sunt cazurile în care această campanie are un efect direct pe relația candidat-alegător. Sunt foarte puțini oameni care îi cunosc pe absolut toți candidații. Sunt destule cazuri în care alegătorii recunosc că nu știu nici un nume din cele pe care ar trebui să le voteze. Unii mai recunosc că o să-l voteze pe cel care le dă o sută sau, poate, două-trei sute de lei. Aici se adaugă și deja clasicele suspiciuni de fraudare a acestor alegeri, dar cele mai multe persoane cu care am stat de vorbă ocazional vorbesc despre marea lor dezamăgire în clasa politică.– „Sunt la curent că votările au să meargă, dar să știți că nu-mi prea dau interesul.”Europa Liberă: De ce?– „Pentru că mi-am pierdut toată încrederea, pentru că votul nostru totuna nu-i valoros.”Europa Liberă: Are preț...– „Ce fel de preț?!”Europa Liberă: Se alege un deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 101.– „Și se alege și până la urmă se culege. Și noi cu ce rămânem? Cu alegerile doar, că ei vor aleși. Dar noi cu ce rămânem?”Europa Liberă: Există interacțiunea asta cetățean-politician? Vine deputatul să se intereseze cum trăiește simplul cetățean, care sunt grijile lui, problemele?– „Deputații care vor aleși, ei vin înainte, dar după ce sunt aleși, de-acum uită de cetățeanul care-i la țară și nu are cu ce să trăiască, n-are ce să mănânce, n-are cu ce să se încalțe, n-are cu ce să se întrețină. De ce amăgesc ei populația asta că le ridică pensia cu 7 lei? Asta-i bătaie de joc! Ei în parlament își ridică salariile cu 4.000 de lei, dar cetățeanul de la țară ce face?”Europa Liberă: Dvs. ca și alegătoare, atunci când votați, votați omul, promisiunea, partidul? Ce luați în calcul când aruncați buletinul de vot în urnă?– „Ce luăm noi în calcul? Promisiunile lor, noi îi credem și rămânem numai cu promisiunile și mai mult nimic.”Europa Liberă: Știți câți candidați sunt în circumscripția 38?– „Nici nu-mi dau interesul. Eu am luptat foarte mult și am vorbit și cu lumea în sat și nu numai din satul nostru, dar și din Sofia, și Negrea, și Cărpineni. Am lucrat chiar, pentru socialiști. Și ce rost are asta? Am rămas cu promisiunile și cu borta covrigului.”Europa Liberă: La vot o să mergeți?– „O să merg, dar încă nu m-am decis pe cine să aleg. Toți vor sus, toți vor la scaun moale, toți vor cu salarii bune, dar promisiunile rămân în râpă. Așa că, nu știu, mă gândesc că o să merg, dar încă nu m-am decis pe cine să-l votez.”Europa Liberă: Vă interesează alegerile parlamentare din circumscripția 38?– „Eu socot că asta nu rezolvă nimic.”Europa Liberă: De ce?– „Pentru că un vot mai mult sau unul mai puțin... Ei, poate undeva, cândva, când era cu alegerea președintelui, poate un vot și conta, dar acum dacă nu-i majoritate parlamentară la ce trebuie votul acela? Numai cheltuială de bani.”Europa Liberă: Și pe 15 martie n-o să mergeți să votați?– „Dar de ce nu? O să merg!”Europa Liberă: Candidații îi cunoașteți cine sunt?– „Eu cunosc partidele. Este Partidul „Șor”, Partidul Socialiștilor, este și al democraților, dar încă nu știu.”Europa Liberă: Ce ar trebui să facă cel care ajunge deputat?– „Să-și facă meseria. Numai nu care critică, critică, dar nicio propunere, el numai vrea pe cineva să fugărească...”Europa Liberă: În general, știți cum se zice că deputații sunt slugile poporului?– „Ei încă n-au ajuns ca să înțeleagă ce înseamnă să fii sluga poporului. Ei au înțeles ca să fie pentru dânșii, la dânșii buzunarele sunt într-atât de largi, că nu le pot umple și ei tot vor și vor, și vor, și vor. Dar ei nu se gândesc la oamenii de rând cum ei trăiesc. Întrebați-l pe domnul acesta, uitați-vă, el împlinește 83 de ani, ian întrebați-l îi ajunge lui pensia ca el să trăiască de la pensie până la pensie?”– „Da’, de unde să-mi ajungă?...”Europa Liberă: Dar Dvs. o să mergeți să votați?– „D-apoi cum? De votat o să votăm, dac-om mai fi sănătoși.”Europa Liberă: Dar știți cine sunt candidați?– „De unde să știu?...”– „Nu știe omul, n-are televizor, n-are radio. Ceea ce se vorbește, adică ei vorbesc în limbă literară ca cetățeanul de la țară să nu înțeleagă. Cum să înțeleagă omul de 83 de ani ce se vorbește acolo sus? Ei nu înțeleg. Pur și simplu, „ei, am auzit nu știu ce și nu știu cum”. Nu mai înțeleg nici ei singuri ce-i cu dânșii. Vă spun sincer. Îi foarte trist.”Valentina Ursu sunt, de la Europa Liberă, și întrebăm localnicii dacă vor merge să voteze pe 15 martie. Dvs. o să mergeți să votați?– „D-apoi cum să nu mă duc?”Europa Liberă: Câți candidați sunt, știți?– „Iaca de asta nu știu.”Europa Liberă: Nu știți cine candidează pentru funcția de deputat în parlament?– „Nu știu!”Europa Liberă: Dar votul cui o să i-l dați?– „O să vedem atunci, când o să ajungem.”Europa Liberă: Până atunci mai sunt câteva zile...– „Ei, câteva zile, dar ne-om mai gândi.”Europa Liberă: Dvs. votați omul, partidul, promisiunea? Ce votați?– „Care partid o să-l vreau, pe acela o să-l votez.”Europa Liberă: Ce așteptați să facă cel care va câștiga mandatul?– „Să facă drumurile, să facă toate bunătățurile la tineret și la iști bătrâni...”Europa Liberă: O să participați la vot pe 15 martie?– „Bineînțeles! Da.”Europa Liberă: Cine sunt candidați, știți?– „Știu!”Europa Liberă: Ia numiți-i.– „Eu principalul o să-l votez pe Grigore Cobzac! Și este Stamate, și mai este acolo Mereuță, Gațcan și Chirtoacă. Dar ei mulți vor, dar puțini au să treacă.”Europa Liberă: Dar alegătorul în general votează persoana, partidul, promisiunea? Ce votează?– „Noi persoana o votăm, nu partidul.”Europa Liberă: Și ce vreți să facă cel care va ajunge deputat?– „Să mai rezolve întrebările satelor, nu numai ale lor proprii.”Europa Liberă: Concret, ce trebuie să facă?– „Trebuie să pună gaz peste tot satul, apă, canalizare, iaca aici, la Lăpușna, nu avem canalizare, nici grădinița n-are, se duce acolo într-o bortă și de acolo o pompează și o duc unde trebuie.”Europa Liberă: Și, în general, viața la țară e tristă?– „Nu-i chiar bună, pentru că politicienii nu fac nimic, nimic. Mai ales Dodon, numai se duce și se plimbă și promite și nu face nimic.”Europa Liberă: Dar aceste alegeri din circumscripția 38 Hâncești pot fi considerate un test și pentru alegerile prezidențiale din toamnă?– „Numaidecât! Se testează și puterea. Dar ce a făcut Dodon? N-a făcut nimic. Eu nu știu cine l-a ales pe dânsul, că în patru ani n-a făcut nimic.”Europa Liberă: Ce ziceți, Republica Moldova are viitor?– „Cred că nu are.”Europa Liberă: Și ce-i de făcut?– „Ce-i de făcut? Doar de unit cu România. E unica salvare. Dar aiștia ce? Ei toți fură, toți, toți fură.”Europa Liberă: Dar dvs., cetățenii, de ce nu-i chemați „la covor”, cum se zice?– „Cum să-i chemi „la covor”, dacă ei nici nu vin să se întâlnească cu lumea?”Europa Liberă: Când vin și vă cer votul, tot vă bat la poartă?– „Bat la poartă. I-am lămurit acum pe cei care au fost și din partea lui Dodon, și din partea lui Șor și n-au vrut să mai stea cu mine de vorbă. Șor a furat toată Moldova și ce mă încălzește pe mine el?”Europa Liberă: Afișele lui sunt prin toate satele de aici.– „Păi sunt, pentru că el are finanțare, îi finanțează și au de unde amăgi lumea și de unde cheltui.”Europa Liberă: Alegătorul pentru o pomană electorală încă își mai vinde votul?– „Pot să-mi dea și mii că nu mi-l vând.”Europa Liberă: Dar de ce mai sunt oameni de aceștia care acceptă pomana electorală?–„De ce? Pentru că ei îs săraci și nu au nimic, dar nici nu vor să lucreze. Toți fug din țară. Și eu m-aș duce, dar de-acu la 70 de ani n-am unde mă duce.”Europa Liberă: Și dacă mulți își fac valiza și pleacă pe mâna cui lasă destinul Republicii Moldova?– „Pe mâna la hoți, la bandiții aceștia care-s la putere.”Europa Liberă: Cât de importante sunt alegerile din 15 martie pentru Dvs.?– „N-au nicio importanță, nimic. M-am dezamăgit de politica asta.”Europa Liberă: La vot o să mergeți?– „O să mă duc.”Europa Liberă: Câți candidați sunt, știți?– „Șase pe raionul Hâncești: de la Maia Sandu e Stamate; de la Partidul Socialiștilor e un medic, Gațcan; independent e dl Cobzac; Mereuță de la Partidul Democrat; Dorin Chirtoacă mai este și de la Șor e..., am uitat cum îi spune.”Europa Liberă: Contează că-i din Hâncești, că nu-i din Hâncești, că-i de la un partid, că-i independent? Contează lucrul acesta?– „Pentru mine nu contează, așa. Dar votul, eu știu... o să văd, nu m-am decis încă.”Europa Liberă: Ce trebuie să facă cel care va ieși învingător acolo, în parlament?– „Întrebarea-i în aceea că după cât se aude despre toate furturile acestea și nicio măsură nu se ia, e tare greu de spus. Și chiar și Partidul Socialiștilor, câte se aude de dânșii! Și încă mai vor la putere... Eu, unul, de atâta nici nu mai am încredere în toată politica asta de azi. Oamenii pleacă, se duc și rămân bătrânii. Moldova nu are viitor. Ca atare economia-i decăzută, toate dealurile sunt nelucrate, e ceva strașnic, iaca, stau fiecare care la piață, care încolo să mai dea câte ceva, să aibă de-o bucățică de pâine, să-și mai cumpere.”Europa Liberă: Deputații în parlament trebuie să facă legi bune.– „Da, îi clar, ei trebuie să facă legi, dar ei nu le fac, ei fac ceea ce le convine lor. Iaca asta-i și problema.”Europa Liberă: Dar în ce condiții ați putea recâștiga încrederea în politicieni, în parlament?– „Vrem o justiție corectă. Și cu furtul miliardului, dacă să luăm, apoi trebuie de spus că absolut nimic nu se vede, a stat Filat acolo 4 ani. Dar restul? Dar acolo-s implicați tare mulți, printre care și conducerea de vârf și mai sunt și în afară de Plahotniuc, o gașcă tare mare. Trebuie oameni noi, mai tineri. Așa, parcă cu Maia Sandu s-a început ceva parcă cu justiția, dar s-a oprit totul și pe asta se vede că încă-i greu.”Europa Liberă: Cât de importante ar fi aceste alegeri?– „Sunt foarte importante. Trebuie socialiștii să piardă principial în Hâncești. În Hâncești sunt o mulțime de spirite unioniste și a trebuit toate forțele pro-europene să colaboreze pentru ca președintele țării cam să înțeleagă că, oricât de mult ar tinde să ajungă ca Plahotniuc, totuna n-o să-i iasă.”Europa Liberă: În general văd că lumea e foarte pasivă și zice că nici nu știu cine sunt candidați, nici nu știu dacă trebuie sau nu trebuie să ajungă în ziua alegerilor la vot. De ce?– „Fiindcă televiziunile centrale, mă refer la cele de la Chișinău, nu pun accentul pe aceste alegeri din Hâncești.”Europa Liberă: Mulți nu cunosc cine sunt candidații.– „Mulți nu cunosc, pentru că târziu au început a acționa. Iată, de exemplu, campania are o lună de zile și de-abia acum s-au trezit partidele și chiar ieri am văzut o mulțime de socialiști prin tot raionul cum mergeau.”Europa Liberă: Pomana electorală mai contează acum? Credeți că cineva va încerca să cumpere votul?– „Contează! Da, o să încerce. O să încerce socialiștii prin concerte, o să încerce Partidul „Șor”... Apropo, colectarea semnăturilor candidatului de la Partidul „Șor”a fost finanțată. Personal când am fost prin Cotul Morii să colectez semnături, o mulțime de oameni mi-au spus: „Mă scuzați, eu cu mare plăcere aș semna, dar nu pot, fiindcă deja am primit 200 de lei din partea lui Șor pentru candidatul Balinschi”. Metodele acestea, cu părere de rău, încă sunt bine funcționabile la noi în țară. Și în țară, nu numai la Hâncești.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că alegătorul încă își mai vinde votul?– „Dintr-un punct de vedere, eu îi înțeleg pe acești alegători, dar din alt punct de vedere nu pot fi de acord. Adică, eu înțeleg de ce ei se comportă așa. Ei prin așa manieră protestează, adică mie nu mi se pare corect că noi trebuie să criticăm pe acești oameni, dar, totodată, nu-i corect că ei asta fac. Dar ei protestează.Oameni buni, voi toți ne veniți cu pliante, voi toți ne spuneți aceeași informație. Noi nu vă credem de 28 de ani de zile. Se pune întrebarea: dacă nu vă credem pe nimeni și în final oricum vă votăm pe voi, de ce eu să nu iau acești 200 de lei și oricum să te votez pe tine? Eu în general am observat că noi nu trebuie să fim categorici. Nu este bun și rău, nu este sărac și bogat, nu este prost și deștept, fiecare are motivul lui. Orice om este individual și are motive personale de ce el asta face. Eu chiar acum am discutat cu o doamnă în vârstă. Sărmana femeie, într-adevăr, 5 minute i-au trebuit ca să se apropie până la poartă ca eu să-i spun că „pe 15 martie sunt alegeri și vă rog să veniți să votați”. Dumneaei aceeași întrebare mi-a dat. Toți vin. Iată, uitați-vă, Șor ce panou mare și frumos a pus în centrul satului, individual, sub denumirea satului, ca să înțeleagă că la dânșii se gândesc ș.a.m.d. Și a zis: „Dar cu cine eu să votez, dacă voi oricum nu faceți nimic?” Dar datoria noastră este să informăm oamenii. Sincer. Iată eu când merg, în primul rând, spun că pe 15 martie sunt alegeri și trebuie să veniți să votați, fiindcă participanți la votare, concret în Hâncești, o să fie cu mult mai puțini decât de obicei dintr-un simplu punct de vedere, că ele nu-s generale și au să voteze membrii partidelor, familia membrilor de partide, prietenii membrilor de partide...”Europa Liberă: Ce miză au aceste alegeri din circumscripția 38 Hâncești? E un test pentru alegerile prezidențiale?– „Posibil că da, posibil nu.”Europa Liberă: Cel care va câștiga mandatul trebuie neapărat să fie de aici, de la Hâncești, sau nu contează baștina?– „Nu contează baștina, dar oricum mult mai bine o să fie dacă o să fie un reprezentant de aici din teritoriu, pentru că el știe care sunt problemele și cred că are pregătite și anumite rezolvări asupra acestor probleme.”Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul în circumscripția 38. Ce miză au aceste alegeri parlamentare?– „Sunt importante, dar, știți, eu socot că totuși era mai bine cum se practică când sunt în rezervă candidaturi, cum iaca sunt la consilieri. De ce nu s-a practicat și aici ca să nu se cheltuiască din nou? A refuzat unul, vine următorul de pe listă. Ce nu era mai bine așa, decât acum atâtea milioane să se cheltuiască iar?”Europa Liberă: Știți câți candidați sunt?– „Cinci sau nu știu câți îs. Pe Olesea Stamate am văzut-o la Hâncești și oleacă am ascultat-o și pe dl Cobzac chiar personal îl cunosc. Ca atare, dl Cobzac merită. El îi o persoană care a luptat și cu regimul lui Plahotniuc și nu s-a vândut cum alții s-au vândut, chiar dacă au fost amenințări și familia a primit...”Europa Liberă: Este greu totuși pentru cetățean să știe cui să-și dea votul?S-au învățat că dacă aista îmi dă 100 de lei, eu îl votez pe aista– „Da, este greu! Este greu, pentru că-i foarte multă dezinformare în masă și manipulare. Și moldovenii noștri știți cum îs, s-au învățat că dacă aista îmi dă 100 de lei, eu îl votez pe aista. Se dau cumpărați pentru 50 de lei, se dau cumpărați pentru 100 de lei. Chiar mă uit și la persoanele acestea care umblă de la Partidul „Șor” și de la alte partide. Știți, mă șochează faptul, cum poți tu să te duci în numele Partidului „Șor” să vorbești cu omul și să-l convingi ca el să voteze Partidul „Șor”, știind că Șor e un bandit și un hoț? Și acum lipsa de cultură și chiar câteodată îmi fac impresia că nu știu și nici nu vor să știe nimic. În genere, părerea mea e că Partidul Democrat, Partidul „Șor”, dar și al Socialiștilor, că ei tot îs implicați în furtul miliardului, să fie excluși din listă și nici să nu le permită mai departe să participe nici la alegeri, nicăieri absolut, pentru că ei au fost implicați în cele mai mari scheme care au prejudiciat statul, au furat de la bătrâni, de la invalizi, de la toți. Noi peste tot locul, pe la toate colțurile de străzi avem oameni bătrâni care stau cu cerșitul, oameni care stau și vând de acasă, că n-au ce mânca, n-au cu ce plăti...”Europa Liberă: Dar, în general, votantul acum alege persoana, promisiunea, partidul? Ce alege el?De ce eu plătesc din salariu și ei se duc cuiva în buzunar, care-și cumpără case?– „Fiecare ce gândește. Eu, de exemplu, vreau oameni noi în politică, vreau schimbări, să fie un stat unde dreptul și legea să stea în capul mesei. Eu, lucrând în pedagogie, plătesc impozite; o mie și jumătate din salariu la mine se duce la impozite. Eu plătesc polița de asigurare medicală de 4.000 și ceva și neavând nevoie de controlul acesta medical pe care ne trimite să-l trecem regulat la jumătate de an, eu trebuie să achit roentgenul, eu trebuie să achit analiza la helminți... Pentru ce mai achit polița asta de asigurare? Simțindu-mă rău, m-am dus la Centrul de Diagnosticare de la Chișinău și am plătit consultația medicului, am plătit toate analizele, investigațiile din banii mei proprii și stau și-mi pun întrebarea: dar de ce banii aceștia care merg la polița de asigurare nu pot să mi-i pun deoparte și când am nevoie să mă pot duce și folosi de banii aceștia? De ce eu plătesc din salariu și ei se duc cuiva în buzunar, care-și cumpără case, se duc și se odihnesc prin Maldive? Dar eu cu ce rămân?”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cel care o să vă reprezinte în parlament?– „Eu sper că o să ajungă un om care să nu se vândă, să nu se dea în vânt după bani, dar să facă legi pe care să le respecte toți.”Europa Liberă: Dar aceste alegeri pe circumscripția nr. 38 pot fi considerate un test pentru alegerile prezidențiale din toamnă?– „Cam așa ceva poate să fie.”– „E o încercare sau un fel de test pentru următoarele alegeri, dar dacă am înțeles că acolo va participa deja și Transnistria nu știu dacă mai are rost să mai testăm.”Europa Liberă: Dar de ce e atât de divizată dreapta?– „Lucrează bine KGB-ul. Și băieții noștri se dau bine după banul rusesc, care e american totuși, dar...”Europa Liberă: Care e miza alegerilor din 15 martie?– „Este tatonarea asta pentru alegerile președintelui și, eventual, poate să fie niște alegeri anticipate și, iată, vor să vadă cine stă bine pe picioare, în sensul cine și-a convins mai bine electoratul.”Europa Liberă: Este greu să știi cui să-i dai votul sau se descurcă cetățeanul?– „Nu, nu, este foarte greu, din cauză că se fac tot felul de pomeni, lucruri nu tocmai corecte și omul pur și simplu este tentat ca să treacă de la un gând la altul. Societatea degradează foarte mult, deci nimeni nu se gândește la oameni, nimeni nu se ocupă de oameni, nici primăria, nici biserica și omul a rămas al nimănui. Și este un mic segment de populația care mai gândește.”Europa Liberă: Și iată când îi spui alegătorului că în circumscripția nr. 38 Hâncești și-au anunțat intenția să obțină mandatul de deputat din partea Blocului „Unirea” – Dorin Chirtoacă; din partea Partidului Acțiune și Solidaritate – Olesea Stamate; Partidul DA și PUN-ul se pare că-l susțin pe independentul Grigore Cobzac; Ștefan Gațcan – din partea socialiștilor; din partea democraților – Ion Mereuță și Partidul „Șor” îl are pe Vitalie Balinschi. Lista pare impunătoare și s-ar părea că cetățeanul are de unde să aleagă?– „Este de unde alege, da, are de unde să aleagă, dar cei care vin cu mai multe pomeni, probabil că aceștia au să aibă de câștigat.”Europa Liberă: Și chiar pomana decide cine trebuie să iasă învingător?– „Omul astăzi se mulțumește cu ceea ce-i pe moment, nu se gândește la perspectivă, ce o să fie mâine, poimâine, nu.”Europa Liberă: Și atunci, cine se mai gândește la viitorul satului, statului?– „Perspectivă ca să se gândească la viitor nu este. Deci, oamenii, mă rog, au așa, niște cerințe de moment. O femeie care a fost la Curchi cu autobuzul Partidului „Șor” mi-a spus că, dacă va fi aleasă o femeie la conducere, va fi război. Dar eu zic: „Dar cine-i acolo?” – „Apoi a zis un preot bătrân...” E o femeie simplă, dar ea crede, pentru că ei i s-a spus că o să fie război. Am început s-o conving că este Maica Domnului, protectoarea omenirii, ea ne păzește, se roagă pentru noi, pentru muritorii de rând să ne aibă în pază. Și ea după aceea s-a uitat așa la mine că, ia uite, eu am convins-o că femeile nu sunt cele mai rele.”Europa Liberă: Cum trebuie să fie persoana ceea care ar merita să obțină mandatul de deputat?Din 2016 trebuia să fie făcut drumul de la Hâncești până aici, la Leușeni, și nu l-au mai făcut.– „Doamnă, cred că trebuie să fie un om cu verticalitate, un om politic, fiindcă în parlament trebuie să faci politică, adică în sensul de a face legi. Adică un om care să fie convingător, să cunoască lucrul, să vorbească în parlament, să apere interesul poporului, că doar când se spune că trebuie să facă drumuri. Care drumuri? Din 2016 trebuia să fie făcut drumul de la Hâncești până aici, la Leușeni, și nu l-au mai făcut. Și nici n-au să-l facă, în sensul că nu este aceasta o îndatorire a unui parlamentar, aceasta se face la nivel de guvern, se face licitația ceea, cine câștigă din firmele acestea, ei fac. După aceea, guvernul trebuie să țină la control și să-i pedepsească prin amenzi, dacă nu s-a făcut un drum sau altceva.”Europa Liberă: Contează dacă este băștinaș de aici, din circumscripția nr. 38 Hâncești sau nu?– „Nu, absolut! Este o greșeală, e incorect.”Europa Liberă: Dar ce preț are votul?– „Are valoare. Astăzi, de pildă, eu văd că noi totuși trebuie să ne apropiem de Uniunea Europeană, de România și votul trebuie să fie dat masiv pentru cei ce sunt pentru orientarea europeană. În caz contrar, noi chiar o s-o pățim.”* * *Voci adunate în circumscripția uninominală nr. 38 Hâncești, unde pe 15 martie vor avea loc alegerile parlamentare noi. Rezultatele acestor alegeri nu vor afecta configurația forțelor politice din parlament. Sunt importante însă în privința poziționării și interacțiunii principalilor actori politici, având în vedere că în toamnă se vor desfășura alegeri prezidențiale, sugerează sociologul Ion Jigău.Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri?Ion Jigău: „Va fi un mandat în plus pentru cineva, pentru unul din partide, mai mult - nimic. Faptul că se face mare agiotaj, mă rog, dar nimic deosebit. După mine, trei candidați ar avea șanse, primii trei care sunt acolo.”Europa Liberă: Eu am mers la Hâncești, am discutat cu localnicii din 5-6 sate și mulți spuneau că nu vor participa la scrutin, pentru că sunt dezamăgiți în instituția legislativă și că deputații au uitat de promisiunile pe care le-au făcut acum un an, pentru că în 2019 în februarie au fost alegeri.Ion Jigău: „E adevărat, cacealmaua cu circumscripțiile uninominale, de fapt, s-a epuizat, a crăpat, fiindcă cetățenii nici nu mai știu cine a fost ales de la ei pe circumscripție, nici deputații aleși din circumscripții nu mai știu din ce circumscripție sunt aleși, așa că cetățenii au dreptate. Instituția noastră parlamentară e foarte jos în încrederea cetățenilor și e normal ceea ce ați auzit.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că anume slugile poporului au dus la aceea ca instituția legislativă să nu fie în topul instituțiilor în care ar avea încredere cetățenii?Ion Jigău: „În primul rând, este lipsa de responsabilitate a deputaților. Marea majoritate a deputaților care, de fapt, pe parcursul a toți acești ani de când avem parlament, din ‘90 încoace, ei nu s-au prea ținut de cuvânt, și-au căutat de interesele lor, au dus și o luptă intestină între dânșii întotdeauna, care epuizează la maximum, plus faptul că mulți dintre ei au dosare și atunci stau cuminți, iar dacă stau cuminți, înseamnă că nu fac nimic, stau cuminți ca nu cumva dacă fac un pas în stânga, un pas în dreapta... Știți cum era pe timpuri: «стреляю без предупреждения» (împușc fără avertisment).”Europa Liberă: Și în ce condiții ar putea să recâștige lumea încrederea în parlament?Ion Jigău: „Să facă măcar ceva, să simtă omul nostru schimbări în țara asta. Oamenii chiar în ei să capete încredere, fiindcă oamenii sunt dezamăgiți, pe lângă toate, ei în sine înșiși acum nu au încredere. Maximum ei au încredere în membrii familiei, în părinți și atât.”Europa Liberă: Din discuțiile cu alegătorii din circumscripția 38 am aflat că cel mai mult ce-și doresc ei de la viitorul deputat, de la cel care va câștiga mandatul pe 15 martie așteaptă drumuri bune, apeducte, gazul să ajungă în fiecare gospodărie, lucruri care sunt nefirești pentru mandatul unui deputat.Ion Jigău: „Ce doresc oamenii, de fapt, asta-i treaba guvernului.”Europa Liberă: Dar asta promit și cei care s-au înscris în cursă.Ion Jigău: „Promit, la sigur, ceea ce ei nu vor putea realiza.”Europa Liberă: Și atunci, de ce să-i creadă votanții?Ion Jigău: „Păi n-au de ce să-i creadă. Ei asta și fac. Ca un deputat să-și onoreze obligațiunile, asta înseamnă că atunci când se discută bugetul, iar bugetul de-acum s-a votat, trebuie pentru raionul respectiv, pentru circumscripția vizată să fie programate niște surse, niște bani pentru realizarea unor proiecte. Gata, trenul s-a dus pentru anul acesta. Va fi la anul viitor? Păi, dar dacă parlamentul va cădea? Cei care promit trebuie să realizeze că ei nu pot face ceea ce spun. Totul se face în limitele bugetului, iar bugetul pentru anul 2020 este deja format.”Europa Liberă: Politicienii încearcă să acrediteze ideea că aceste alegeri în circumscripția 38 Hâncești vor fi un test pentru scrutinul prezidențial din toamnă. Este adevărat că acum actorii politici își pot testa forțele?Ion Jigău: „Acesta ar fi un test numai pentru situația din regiunea de centru, care, de fapt, are un alt comportament decât nordul și sudul. Nu putem vorbi de nord, nu putem vorbi de sud și nu putem vorbi de Chișinău. Deci, atâta că politicienii și analiștii care fac acest lucru o fac cu bună știință pentru a induce lumea în eroare, pentru a face intriga mai mare în Hâncești, dar realitatea este că va fi maximum un test pentru regiunea de centru.”Europa Liberă: De ce n-au putut să se consolideze forțele de dreapta, pentru că a fost un îndemn și chiar alegătorii din această circumscripție ziceau că ar fi fost mult mai bine ca pe segmentul de centru-dreapta să se identificat o singură persoană, poate două, dar nu mai multe?Ion Jigău: „Păi vedeți că aici este tragedia forțelor de dreapta. Prin definiție, forțele democratice au opinii diferite și atunci ei nu pot găsi un limbaj comun din simplul motiv că fiecare are opinia proprie. Dar în capul mesei trebuie să stea interesul cetățenilor din această circumscripție, interesul cetățenilor întregii țări, fiindcă odată ce va fi ales, acest deputat este responsabil în fața întregii țări, nu numai a circumscripției, iar la capitolul acesta deputații noștri stau cam prost. Parlamentarii noștri s-au erijat în diferite haine, și-au schimbat deseori opțiunile, au trecut din partid în partid, din fracțiune în fracțiune, au schimbat majorități parlamentare când au vrut și cum au vrut, ceea ce, normal, duce la pierderea încrederii în instituție.”Europa Liberă: Luând pulsul realității din această circumscripție 38 Hâncești, am aflat de la cei care trebuie să-și dea votul pe 15 martie că politicienii merg cu pomeni electorale. Și surprinde faptul că mulți alegători zic că vor lua suta sau două sute, sau trei sute, sau chiar cinci sute de lei, pentru că aceste sume sunt propuse de partide.Ion Jigău: „În mediul rural avem segmente foarte sărace ale populației și aceasta îi face să accepte aceste pomeni. Un lucru neonest din partea politicienilor, pentru că a cumpăra votul este ușor, și tocmai de aceea pe urmă ei nu se țin de promisiuni că „păi, te-am cumpărat, ce mai vrei de la mine?”.”Europa Liberă: De ce nu intervin autoritățile care trebuie să supravegheze acest lucru?Ion Jigău: „Spuneți-mi, care instituție a statului Republica Moldova lucrează cum trebuie? Comisia Electorală Centrală - ioc, adică nu lucrează, poliția - ioc, procuratura - ioc...”Europa Liberă: Și atunci, cât de libere, corecte sunt aceste alegeri?Ion Jigău: „Ziua chiar a alegerilor, ea este mai mult sau mai puțin liberă și corectă, adică însuși procesul de votare și numărare este mai mult sau mai puțin corect, dar în timpul campaniei aici au loc fraudele, aici se cumpără, aici se promite marea și cu sarea. Și de atâta, „libere și corecte”, așa, cu o doză cam mică de siguranță putem spune. Deci, numai însăși ziua aceea, deși și acolo până în 3-5 la sută se fac, că se mai aruncă ceva în plus, că cineva mai votează pentru altcineva, că a votat unul care demult e în cimitir. Buletinul pentru unul care are puține voturi și n-are acolo observatori se pune în alt pachet, unde sunt mai mulți, dar astea totuși sunt undeva, cum v-am spus, între 3-5 la sută.”Europa Liberă: Alegătorilor, multora dintre ei le era greu să-i numească pe toți cei care aspiră la funcția de deputat în această circumscripție 38 și la întrebarea: „La vot o să mergeți?” răspundeau ferm că vor merge, dar că vor decide pe ultima sută de metri. E o abordare corectă din partea votantului?Ion Jigău: „La noi s-a format tradiția cam 1/3 din alegători să decidă în ultimele 3 zile sau chiar în ziua alegerilor. Deci, el până atunci mai întâlnește pe un coleg, pe un prieten, se mai interesează la preot, la primar cu cine trebuie să voteze, îl întreabă, simplu: „Spune-mi, dle primar, eu cu cine să votez”. Asta-i întrebarea veșnică la noi aici, în spațiul acesta. Spuneți-mi: eu pentru cine votez?”Europa Liberă: Da, așa și Caragiale scria cu 100 de ani în urmă: noi cu cine votăm?Ion Jigău: „Nu s-a schimbat. Acesta era cetățeanul turmentat...”Europa Liberă: Dar e vina cetățeanului sau e vina politicianului?Ion Jigău: „În primul și în primul rând, e vina politicianului, este și o doză de vină a cetățeanului care nu se prea interesează cine cu adevărat îi apără interesele, fiindcă totuși avem mai puțini, dar avem în parlament și oameni de treabă, dar ei, de regulă, la noi sunt în opoziție, cea care nu prea accede la putere sau accede pe scurt timp și nu mai reușește să facă nimic, chiar dacă are intenții bune, iar cetățeanul trebuie să se intereseze, el trebuie să fie cel puțin activ. În afară de asta, noi totuși am cam pierdut din simțul comunității locale, oamenii noștri și la nivel local acum nu prea cooperează, foarte greu este să-i scoți să repare împreună o stradă, deși fiecare merge pe strada aceea și ar putea pune mâna măcar un pic să facă ceva, să facă alte lucruri cum se făceau pe timpuri la moldoveni.”Europa Liberă: E multă indiferență?Ion Jigău: „Da, e multă indiferență. Și atunci, neinteresându-se, el o lasă pe ultima sută de metri, adică pe ultimele zile. Oricum, el știe că trebuie să meargă la vot și se gândește: dar până atunci mă întâlnesc eu cu cineva care să-mi spună cu cine să votez.”Europa Liberă: Dar ce sfat ați avea pentru acești cetățeni?Ion Jigău: „Să pună bine pe cântar, deci să analizeze pe toți care pot, dacă au în spate anumite forțe, fiindcă, da, vine cineva în parlament, dar care e de unul singur, ce face el în parlament? Nu poate face nimic. Cum am vorbit de buget, cum poate un deputat singur să facă pentru o circumscripție, să zicem acolo, câteva milioane de lei în plus din buget? Nu poate. El trebuie să aibă în spate cel puțin o fracțiune puternică, care să îl ajute să promoveze această sumă, să bage această sumă în buget pentru circumscripția sa.”Europa Liberă: În ziua de 15 martie va fi și un exit poll, aceasta ajută? Ce ajută?Ion Jigău: „Îi ajută pe careva din concurenții electorali.”Europa Liberă: Cum îi ajută?Ion Jigău: „După mine, în spatele acestui exit poll cu siguranță stă un agent electoral și el va ști situația pe parcursul zilei. Nimeni altul nu o va ști, noi toți o vom afla la ora 9 seara, iar acel agent electoral va ști situația pe parcursul zilei. Deci, are posibilitatea undeva să cumpere mai intens decât în alte părți.”