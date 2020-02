Noi soroceni au văzut lumina zilei între 20 și 24 februarie

17:50

Ziceam cu alte ocazii că, în postura mea de anticomunist convins, niciodată nu am crezut că voi „plânge" după Vladimir Voronin, cu toate păcatele și metehnele lui, chiar dacă această afirmație este cât se poate de absurdă. Sunt convins că la fel ca mine gândesc și alții, care au apreciat starea de spirit a „babacului" […]