Cealaltă Basarabie, 28 Februarie

Un om cu probleme de sanatate a fost lipsit de ajutor din partea statului, in perioada rece a anului, pentru ca... are de toate. Autoritatile au decis ca lui Vasile Scobici, persoana cu dizabilitati din Vadul lui Voda, nu i se cuvin 500 de lei, deoarece are avere - masina de spalat, frigider, televizor, un calculator si o masina veche, in curte. Asistentul social spune ca decizia de a-l lipsi pe om de sprijin financiar apartine ministerului de resort, nu autoritatilor locale.