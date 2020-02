Vârstnicii din Republica Moldova, supărați pe Dodon: Președintele sugerează că noul coronavirus e o soluție de a scăpa de pensionari

00:00

Studenţii basarabeni au boicotat o conferinţă susţinută de jurnalistul şi realizatorul de emisiuni Cristian Tabără, despre propaganda mediatică rusă. Evenimentul a avut loc vineri, 28 februarie, la Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, notează Adevărul. Jurnalistul Cristian Tabără a susţinut o conferinţă la Universitatea „Ştefan cel Mare" despre modul în care Federaţia Rusă foloseşte instrumente mediatice ca să facă propagandă. Înainte ca evenimentul să aibă loc, 250 de studenţi basarabeni au semnat o petiţie prin care au cerut instituţiei academice să anuleze conferinţa, pe motiv că jurnalistul a făcut propanadă pentru Vlad Plahotniuc, prieten al Rusiei. „În perioada în care a activat ca jurnalist în Republica Moldova, Cristian Tabără a fost una din piesele importante ale regimului "Plahotniuc". Prin informaţii false, elogiu la adresa regimului, acesta a încercat să creeze o imagine bună unui regim politic corupt si oligarhic. Mai mult de atât, în postura de prezentator TV la un important post de televiziune, a planificat şi coordonat un amplu proces de dezinformare. Consider că prezenţa lui Cristian Tabără la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava este un act nesăbuit, datorită faptului că acesta a încălcat toate normele morale şi profesionale, iar prin influenţa pe care a avut-o prin intermediul mass-mediei, a scindat și mai mult societatea civilă din Republica Moldova, şi aşa divizată", se arată în petiţia studenţilor. Pentru că ştia că evenimentul va fi boicotat, Cristian Tabără le-a oferit celor prezenţi în sală detalii despre activitatea sa în Republica Moldova. „În ceea ce priveşte activitatea mea din Republica Moldova, lumea ţine minte mai mult activitatea mea din ultima perioadă, respectiv la postul de televiziune Publika, asociat până nu demult cu Partidul Democrat din Moldova, care s-a aflat la guvernare sub conducerea lui Vlad Plahotniuc, personaj descris într-o mie de feluri, cel mai mult dezonorant. Le-aş aminti celor care se supără pe mine pentru această activitate că înainte de asta, timp de trei ani, am lucrat la Jurnal TV, postul de televiziune din tabăra opusă. Când am fost lăsat liber, ca să spunem aşa, m-au contactat cei de la Publika şi m-au întrebat dacă vreau să lucrez pentru ei. Am acceptat şi un an de zile am lucrat pentru o Publika ce nu era cumpărată de Vlad Plahotniuc. A fost ulterior cumpărată şi ataşată trustului de presă pe care îl deţinea. În consecinţă, am avut trei ani de Jurnat TV, un an de Publika independentă şi trei ani de Publika aliniată", s-a apărat Cristian Tabără. În timp ce jurnalistul îşi prezenta activitatea, studenţii protestatari s-au ridicat de pe scaune, având bandă izolatoare la gură, au ridicat pancarte cu mesajul #stop manipulării, după care au părăsit sala. Înainte de conferinţă, studenţii au purtat discuţii cu conducerea USV. Rectorul Valentin Popa le-a transmis că nu poate să anuleze evenimentul. Contactat de reporterul „Adevărul", rectorul a spus că instituţia academică este un spaţiu al dezbaterii şi comunicării libere.