Valeri Kuzmin, un ambasador ratat? Cum a fost primit diplomatul rus la Constanța: cu proteste și zeci de replici tăioase

16:30

„Intenția reală a lui Dodon, deghizată sub lupta împotriva unioniștilor este transformarea R. Moldova în stat federalizat”. De această părere este Vitalie Marinuța, fostul ministru al Apărării de la Chișinău, care a comentat revenirea lui Dodon în an electoral, la propunerea de modificare a Constituției R. Moldova pentru a limita posibilitatea unioniștilor de a organiza un referendum pe tema Unirii. Potrivit sursei, miza lui Dodon în schimbarea articolul 142 din Constituție este cu totul alta, iar pericolul pentru dezvoltarea democratică și civilizată a Republicii Moldova este mult mai mare decât amenințările aduse curentului unionist. „Intenția reală a lui Dodon, deghizată sub lupta împotriva unioniștilor este transformarea Republicii Moldova în stat federalizat, cu un regim autoritar asemănător celui construit de stăpânul său de la Kremlin; un stat în care drepturile omului să nu aibă nici o valoare, iar cetățenii să fie lipsiți de posibilitatea de a se adresa instanțelor internaționale”, a explicat Vitalie Marinuța. Fostul ministru al Apărării a menționat că articolul 142 din Constituție este un impediment major în calea Federației Ruse și a lui Igor Dodon cu socialiștii săi de a federaliza și transnistriza Republica Moldova dar și a limita drepturile cetățenilor. „Articolul 142 (1) permite revizuirea caracterului suveran, independent și unitar precum și a neutralității permanente a statului numai cu aprobarea lor prin referendum. Dodon este conștient de faptul că în condițiile actuale el nu va câștiga niciodată așa referendum. Articolul 142 (2) stipulează că „nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanților acestora”. Deci, excluderea acestui articol este o acțiune din războiul hibrid și îi va da undă liberă lui Igor Dodon și Federației Ruse să transforme Republica Moldova într-o colonie, în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului nu vor avea nici o valoare” a atenționat Vitalie Marinuța. În acest context, sursa îndemna toate forțele politice să se solidarizeze pentru a da ripostă acestor intenții nocive ale lui Dodon și ale stăpânilor săi de la Moscova. Amintim că săptămâna aceasta, președintele Igor Dodon a anunțat că articolul 142 din Legea Supremă trebuie exclus, motiv pentru care va propune Parlamentului, după alegerile prezidențiale din acest an, modificarea acestei prevederi. Articolul Federalizarea Republicii Moldova, obiectivul din spatele luptei lui Dodon contra unioniștilor apare prima dată în InfoPrut.