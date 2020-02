Lampa Fermecată, 28 Februarie

18:10

Fractiunile Platforma DA si PAS au depus o motiune simpla impotriva politicilor si activitatii Ministerului Economiei si Infrastructurii. Deputatii din cele doua formatiuni politice acuza ministerul respectiv de faptul ca ar fi incalcat Legea privind achizitiile publice. Asta pentru ca anunturile despre mai multe licitatii privind reabilitarea drumurilor nu au fost publicate in „Jurnalul oficial al Uniunii Europene”, in conditiile in care valoarea lucrarilor ce urmeaza sa fie efectuate pe patru tronsoane de drum este de peste 90 de milioane de lei pentru fiecare.