Igor Dodon a anunțat câteva inițiative noi pentru agricultori

În cadrul unei emisiuni de la TVC 21, primarul general al capitalei, Ion Ceban a declarat că s-a descoperit o situație destul de gravă.„Directorul mi-a spus că există informații că cineva cere mită de la anumiți agenți comerciali. Am întrebat dacă s-a adresat la procuratură, mi-a răspuns că da. Un audit intern este în curs de desfășurare, care, deja a scos la iveală mai multe încălcări. De asemenea, pregătim un audit extern ”, a spus Ceban. Primarul general al Capitalei a menționat în același timp că situația de la Piața Centrală este complicată, iar rezolvarea acestor probleme este și mai complicată, întrucât sunt unele aspecte de ordin juridic. „Există agenți economici care au contracte care trezesc amuzament. Noi deja am vorbit despre trotuarele care au fost privatizate. Am vorbit deja despre trotuarele care au fost privatizate ", a spus Ceban, făcând trimitere la deciziile luate fost conducere a municipalității.