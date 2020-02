Fără cinci rute de microbuz în capitală

15:10

„Nu voi mai susține pe nimeni, ci voi lupta alături de echipa mea pentru binele cetățenilor, deci îmi voi continua planul de salvare a țării inițiat în 2010”. Declarația îi aparține liderului Partidului Platforma DA, Andrei Năstase și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la TV8, unde, astfel, a reiterat că este gata să participe la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. „Eu personal am fost pregătit. Cunoașteți foarte bine în 2016 am mers foarte bine în această postură de candidat. S...