Reuniune de urgență a NATO, la cererea Turciei, pe Art.4. Rusia trimite două nave de război

„Până n-o să scape democrații și toată clasa politică de așa cadre ca Diacov, la noi n-o să se înceapă ceva normal în țară”. Declarația îi aparține liderului PCRM, Vladimir Voronin, și a fost făcută în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV. Potrivit lui Voronin, președintele de onoare al PDM este profesionist în […] Articolul Voronin: „Până n-o să scape clasa politică de cadre ca Diacov, n-o să se înceapă ceva normal în țară”. Liderul PCRM comentează ruptura din PD apare prima dată în Cotidianul.