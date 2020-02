Sputnik.md este în „extaz” / Putin „vine” în Moldova să-l ajute pe Dodon să nu piardă alegerile

07:40

Astazi are loc o cuadratura intre Venus in Berbec si Pluto in Capricorn, transformand ziua in una super intensa si sexy. Daca inima ta isi doreste ceva si exista un monstru in calea dorintei, acesta e alcatuit fie din fricile tale fie din ambitiile egoului tau, gelozie sau lacomie. Dar degeaba incerci sa opui rezistenta pentru ca dragostea invinge, sentimentele sunt mai puternice.Luna este azi in Taur si ea ne sprijina sa ne lasam imbratisati de vibratia iubirii si in putin lux ; putem face orice ca sa avem parte de asa ceva. Nu ne grabim nicaieri cu Luna in Taur care ne ajuta sa ne consolidam ce e drag inimii noastre ca sa dainuie la nesfarsit. Iar determinarea pana in panzele albe este specialitatea Taurului.