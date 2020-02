Declarație: Circul pe care îl organizează cei din ACUM are drept scop blocarea unui proiect important

13:10

Calea Moldovei este integrarea europeană, însă politicienii trebuie s-o lase mai moale cu lozincile despre UE, or, anume sub aceste slogane, s-a furat miliardul și s-au pus bazele demolării țării noastre. Opinia a fost exprimată de premierul Ion Chicu în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4. “Moldova nu va renunța la interesele economice […]