Igor Dodon: Nu vom închide frontiera din cauza coronavirusului și nu le vom interzice moldovenilor să vină acasă

08:20

„Noi cu mare greu am acceptat prima coaliție cu Igor Dodon și sper să fie ultima”, a declarat Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.Întrebat dacă în urma alegerilor prezidențiale PPPDA se gândește la o coaliție cu PDM, Alexandru Slusari afirmă că cel mai probabil, din cauza democraților, în urma prezidențialelor se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate.„Eu consider că cel mai probabil după alegerile prezidențiale, mai devreme or mai târziu ne așteaptă alegeri anticipate. Văd situația din Parlament și Partidul Democrat este în fază de descompunere, iar mai devreme sau mai târziu majoritatea are să dispară. Procesul este unul foarte accelerat. În situația în care nu este clar ce se întâmplă în PDM va fi greu de discutat coalițiile”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului.