Ambasada Italiei la Chișinău: Asistăm la o răspândire îngrijorătoare a știrilor eronate despre situația sanitară din Italia

S-ar putea întâmpla în MLS, la echipa lui David Beckham, Inter Miami. Fostul mare fotbalist englez a confirmat zvonurile că şi-i doreşte pe Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi la echipa sa. "Am fost contactaţi de o mulţime de jucători care vor să ni se alăture. Ca orice conducător, îmi doresc cei mai buni jucători, iar dacă am avea ocazia de a aduce jucători precum Cristiano Ronaldo sau Leo Messi, pentru care am o mare admiraţie, atunci ar fi fantastic", a declarat David Beckham, pentru Sky Sports...