Eugen Tomac: Mergeţi în Parlament cu un guvern interimar PNL - PMP - USR

Desi meditatia este asociata cu senzatia de liniste si relaxare fizica, multi din cei care practica recunosc beneficiile cognitive si psihologice care persista de-a lungul intregii zile. Studiul demonstreaza ca schimbarile din structura creierului ce au loc in timpul meditatiei ar putea sta la baza starii de bine pe care oamenii o experimenteaza dupa meditatie. In cadrul studiului au fost urmariti 16 participanti cu ajutorul imagisticii prin rezonanta magnetica (IMR) cu doua saptamani inainte de a participa la experiment, dar si dupa terminarea acestuia. Acestia au meditat timp de 30 de minute pe zi, fie ascultand inregistrari cu meditatie ghidata sau si-au observat senzatiile, emotiile si gandurile fara sa le judece, potrivit doctorulzilei.ro. In urma analizelor care s-au concetrat pe zonele unde fusese inregistrata activitate crescuta in timpul meditatiei in alte studii asemanatoare, s-a observat cresterea densitatii materiei gri in hipocampus, partea creierului responsabila de procesul de invatare si memorie, dar si in structurile asociate cu vigilenta, compasiunea si introspectia. Alte studii care demonstreaza beneficiile meditatiei asupra creierului: • Studiul realizat de UCLA arata ca persoanele care practica meditatie pe termen lung au celule nervoase mult mai active si neimbatranite. Studiile arata ca persoanele care fac meditatie de peste 20 de ani au mai multa materie gri in creier in comparatie cu non practicantii. • Studiul realizat de Universitatea Yale a demonstrat ca tehnica mindfulness careia in limba romana nu i s-a gasit vreo traducere, dar ii putem spune vigilenta, actul de a fi ancorat in prezent si a te detasa de trecut si viitor, scade activitatea creierului in modul de repaos, adica atunci cand ne surprindem ca avem o gramada de ganduri. Aceasta parte a creierului este activa atunci cand nu ne gandim la nimic in particular si functioneaza precum o maimuta, incearca sa se agate de orice gand pentru ca mintea in lipsa gandurilor nu ar mai exista. Din moment persoanele ce au o multitudine de ganduri obsesive sunt considerate a fi mai putin fericite, ingrijorate in permanenta de trecut si viitor, meditatia le poate ajuta sa-si linisteasca mintea, prin noile conexiuni ce se realizeaza la nivelul creierului si pot reveni instant in prezent. • Meditatia rivalizeaza cu efectele antidepresivelor pentru depresie si anxietate, dupa cum arata un studiu la Johns Hopkins. Meditatia este o forma de a ne antrena creierul sa ramana activ, prin vigilenta. • Meditatia poate ajuta depasirea dependentelor si recuperarea in urma acestora. Studiul realizat de Asociatia Americana pentru Plamani a demonstrat ca participantii la program care voiau sa se lase de fumat si au practicat meditatia au depasit mai repede aceasta adictie si in urmatoarele 17 saptamani, decat cei care au urmat un tratament conventional. Explicatia ar fi ca meditatia te decupleaza de la dorintele fizice, pana ce le depasesti. Oricine își poate reîntineri creierul prin meditație. Ce inseamna sa meditezi Multi oameni inteleg gresit meditatia si considera ca aceasta se adreseaza celor putini, ca trebuie sa stai intr-o anumita pozitie si sa-ti golesti mintea de ganduri. Insa lucrurile nu stau chiar asa, meditatia chiar poate fi practicata de oricine si beneficiile exista oricum ai face-o. Pozitia Este adevarat ca este recomandat sa stai in fund cu picioarele turceste, pentru ca asa opresti energia sa coboare, poti fi mai vigilent si este mai greu sa adormi. Dar asta nu inseamna ca daca stai pe canapea in pozitie normala sau culcat in pat nu poti medita. Efectele nu vor fi aceleasi, dar ele se petrec. Golirea mintii Intr-adevar acesta este scopul ultim al meditatiei, transcenderea mintii, dar acest lucru nu va reusi din prima. Daca nu poti elibera gandurile, le poti privi ca un observator, fara sa judeci. Poti percepe senzatiile, corpul, respiratia, te poti percepe pe tine, iar asta te va relaxa si intr-un final, daca perseverezi s-ar putea sa te strecori printre doua ganduri si sa transcenzi mintea. 30 minute pe zi Este minunat daca poti introduce cele 30 de minute in programul tau zilnic, insa si mai important este sa intelegi ca intreaga viata este o meditatie. Poti medita in timp ce te plimbi, in timp ce faci sport, in timp ce mananci, esti la serviciu sau faci dragoste, cat timp nu te mai judeci, te fluidizezi, traiesti in prezent si accepti totul ca fiind armonia. Pana la urma cel mai important este sa-ti gasesti propria ta modalitate de a medita sub forma care-ti face placere, in care nu te plictisesti si pe care o poti face zilnic.