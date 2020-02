Premiile Brokerilor de Asigurare 2020: Afla care sunt castigatorii!

17:00

Life can be hard daca nu tii pasul cu tehnologia intr-o lume in care digitalizarea nu mai este o optiune, ci o normalitate. Despre piata de asigurari s-a spus de multe ori ca are o forma de rezistenta la schimbare care o face sa ramana cu un pas in urma cand vine vorba de utilizarea noilor tehnologii. Digitalizarea in piata romaneasca de asigurari a inceput in 2010, odata cu inceperea emiterii de polite online. In acest moment, sunt peste 120 de produse de asigurare care se vand exclusive online. La acest capitol stam mai bine decat alte state europene, ne-a explicat Erik BARNA, CEO, Life is Hard, in interviul acordat pentru XPRIMM TV.