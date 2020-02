Nu te desparți de aparatul de fotografiat și vrei să te remarci? Participă la un concurs și devino ambasadorul media pentru #ObiectiveGlobale

17:20

Diagnoza pacientei de la Strășeni, care era suspectată că are coronavirus, nu s-a confirmat. Despre asta relatează unimedia.info, cu referire la directoarea Spitalului de Urgență din Strășeni, Olga Ceaglei. Conform sursei citate, pacienta este în stare stabilă. Actualmente, aceasta primește asistența medicală de care are nevoie și se află sub supravegherea doctorilor. ZUGO a contactat …