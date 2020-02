VIDEO// Deputații ACUM regretă neincluderea pe ordinea de zi a declarației privind 2 martie

08:30

BERBEC Poţi fi bun şi înţelept, iar norocul iţi surâde din plin. Este o zi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Începi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Consumi, deci exişti! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută. Oricum în această zi favorabilă comunicarea este avantajată, aşa că poţi să încerci să rezolvi unele situaţii care ţin de puterea elocinţei. TAUR Astăzi ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Ai arta să delegi unele treburi şi să ajuţi eficient, în schimb. Ziua îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune! Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie că nu, acum iţi ramâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie pus la capitolul experienţă! De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna în aspecte bune este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care nu te vei gândi mult ca să le pui în practică. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. GEMENI Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă în jurul tau şi ai frustrări, ba chiar dureri de cap. Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întâmplă. Totuşi, azi eşti ceva mai vesel şi chiar cauţi soluţii. Neliniştea si nerabdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai rabdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat in ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine. Analizează cu atenţie, sau cere un sfat, ca să nu regreţi mai târziu. RAC Dimineaţa este favorabilă, poţi să ai unele idei interesante. Astăzi nu este bine să faci declaraţii lungi şi complicate. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil! Ai unele veşti care te neliniştesc şi te ingrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situatia! Te afli sub protectia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si îndrăznete, mai ales daca lucrezi in domeniul creaţiei. Stelele te avertizeaza asupra unei greseli pe care poti sa o faci astazi. Daca recunoşti despre ce este vorba este mai bine, daca nu o să ai timp după aceea să repari ce ai stricat! LEU Ziua este favorabilă unor proiecte, sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Nu-ţi face griji, nu mai fii tensionat, arăţi bine – o duci bine! Uneori te inseli in privinta oamenilor, pentru ca iti faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii. Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Fecioară sau Scorpion, promite că te va ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. FECIOARĂ Dimineaţa poţi să eviţi tensiunile inutile şi nervii celor din jur. Îţi este desul de greu să te concentrezi. Trebuie să te smulgi din mediul toxic psihic şi să rămâi calm şi vigilent. Astăzi ai o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva atunci astăzi este perioada! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii mai pe seară în oraş, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn face să întârzie unele lucruri. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare! BALANŢĂ Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Acordă atenţie familiei! O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie. Stai in afara exagerarilor de tot felul! Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să afli adevărul-adevărat, ca şi când ar exista aşa ceva pe lumea asta! De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! SCORPION Conjunctura e favorabilă unui dialog mai dificil, pe care l-ai tot amânat. Dar fii atent cu cine şi mai ales ce şi cum vorbeşti azi! Se pare că grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele. Astăzi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea in decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de acul nevertebratei care denumeşte zodia ta, „înţepând” persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă. Pe termen lung este o investiţie sentimentală/profesională care te va scoate din multe necazuri! SĂGETĂTOR O zi a surprizelor. Dar în acelaşi timp o perioadă favorabilă materializării ideilor şi proiectelor tale. Pe plan sentimental ai un adevărat geniu dramatic, poţi să iei un premiu la scenarii! Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ si doar sa asculti, iar astăzi este una dintre acele zile. Vei afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos. Sezi si cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi îţi faci planuri utopice pentru restul săptămânii. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă! CAPRICORN Dimineaţa eşti eficient şi sincer. Situaţia ta pare că este în schimbare, cum se schimbă şi vremea de afară. Nu te repezi să tragi concluzii de la primele zvonuri, aşteptă confirmările! Horoscopul este slab aspectat. Dar, totuşi, ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. O zi aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna bine aspectată, paradoxal, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau de natură feminină. VĂRSĂTOR Nu te lăsa pradă comodităţii provocată de unele zvonuri, la serviciu. Ai o mulţime de idei pozitive care astăzi îţi pot fi şi utile. O veste bună. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un „joc secund” aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate. PEŞTI Foarte aproape de sfârşitul lunii poţi constata că trebuie să-ţi impui o disciplină riguroasă în ceea ce priveşte banii. Ai multe cheltuieli, cumpărături de primăvară, taxe, impozite, etc! Nu ai fost niciodată un contabil bun, lasă că nu este nicio pagubă atâta vreme cât eşti sănătos! Este, poate, un prilej ca să-ţi iei o zi recuperare sau restul de concediu din vară (dacă mai ai) şi să te bucuri de căldura căminului. Nu da şi nu lua bani cu împrumut, nu juca la jocurile de noroc, pariuri – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, chiar scurte călătorii. O zi în care nostalgia acestei ierni târzii te îmbie la amintiri şi la un ceai cu rom. Dacă tot ai luat-o pe panta amintirilor nu este oare bine să dai telefoane pe la prieteni şi prietene, doar aşa, să vezi ce mai fac?