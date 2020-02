Deputaţi din PAS şi PPDA critică inițiativa guvernării de indexare a pensiilor de două ori pe an, votată în prima lectură

12:50

Exporturile Republicii Moldova către Federația Rusă sunt, practic, duble, față de cele declarate oficial, susține cunoscutul economist Veaceslav Ioniță. Asistăm, de fapt, la un comerț „neobservat” cu Rusia de sute de milioane de dolari anual, bani care, cum spune analistul Institutului „Viitorul”, alimentează corupția, economia subterană, evaziunea fiscală tranzacțiile cu capital de proveniență „gri”, dar și bugetele nevăzute ale unor partide politice. Un interviu cu Veaceslav Ioniță.Europa Liberă: Prezentați într-o recentă analiză o realitate surprinzătoare: exporturile Republicii Moldova către Federația Rusă ar fi, de fapt, duble față de ce se vede oficial. Pe ce se bazează constatările Dvs.? Transferurile bănești din Federația Rusă către Republica Moldova sunt cu mult mai mari decât cele declarate oficialVeaceslav Ioniță: „Haideți să începem cu faptul de ce m-a interesat acest subiect. Stau două lucruri la bază: primul este legat de faptul că în toate sondajele, de ani de zile, apare că înclinația, atașamentul, afinitatea cetățenilor față de Federația Rusă este foarte mare și eu întotdeauna încercam să găsesc o explicație economică, că partea politică o știm cu toții - televiziuni, manipulare - dar încercam să găsesc partea economică. În ziua de astăzi, cu certitudine putem vorbi despre două lucruri: primul, transferurile bănești din Federația Rusă către Republica Moldova sunt cu mult mai mari decât cele declarate oficial și lucrul acesta poate fi foarte ușor explicat, demonstrat cum se întâmplă și al doilea este că volumul comerțului cu Federația Rusă, exportul în Federația Rusă este cu mult mai mare decât datele oficiale. Lucrul acesta este nu doar în relația cu Federația Rusă și cu alte țări. De regulă, vorbim la produse agricole. De fapt, am realizat anul trecut o cercetare care tot confirmă ceea ce am vorbit despre așa numitul flux ilegal de capital al Republicii Moldova, care se ridică la cel puțin 1,2 miliarde de dolari anual, legat de diminuarea sau, din contra, majorarea valorii în vamă a mărfurilor. Asta este o problemă care pe noi ne afectează cu foarte multe țări, dar cel mai clar se vede în relația cu Federația Rusă. Și atunci noi în relația cu Federația Rusă am luat trei produse de bază... De ce am luat anume aceste trei produse și am luat produsele agricole? Răspunsul este foarte simplu: și în cazul altor țări, anume cu producția agricolă se fac manipulările de preț. Și ce am prezentat eu sunt doar cifrele oficiale, iar realitatea este încă mai interesantă. La producția agricolă, merele, sâmburoasele, cireșele, caisele și strugurii, exporturile noastre în federația Rusă sunt cel puțin de trei ori mai mari decât oficial declarate.” Europa Liberă: Ați putea să ne lămuriți de ce în statisticile Federației Ruse apar niște cifre ale importurilor din R. Moldova, iar în statisticile moldovenești exporturile spre piața rusă apar doar în jumătate? Veaceslav Ioniță: „Există explicație, adică fiecare începe a explica că sunt diferite contracte, sunt diferite procese economice și unii chiar spun: „Domnule Ioniță, de ce ați spus că acesta e un proces economic normal?”. Mie îmi este greu să spun când este sau nu un proces economic normal, cert este un fapt, că agenții noștri economici preferă să-și ascundă veniturile reale în relațiile cu autoritățile statului. La importuri e clar că vorbim de evaziune, cât privește exporturile, aici mai degrabă avem de a face cu faptul că cetățenii noștri preferă să stea în zona economiei neobservate și nu vor să-și declare veniturile. După aceasta la noi apar toate lucrurile interesante. Avem economie care este alta decât cea real declarată. este un fenomen destul de puternic în țara noastră, nu doar în relație cu Federația Rusă, pur și simplu, aici se vede mai clar. Am mai avut, dar asta a fost în trecut și acum nu pot să spun că avem, când aveam exporturi fictive în Federația Rusă, deci producția nu de origine moldovenească era vândută Federației Ruse ca producție moldovenească, respectiv, din Moldova nu ieșea niciun document, dar în Federația Rusă intrau mărfuri cu documente moldovenești și știți am avut și arestări mulți ani în urmă, am avut anchete, dosare penale, dar nu cred că aici vorbim de aceste cazuri criminale, deci nu vorbim de cazuri criminale, vorbim pur și simplu de faptul că sunt diferite instrumente, cel mai probabil toate sunt legale, și așa își diminuează valoarea reală a exporturilor declarată în Republica Moldova. Nu văd niciun criminal aicea decât că suntem într-o zonă a economiei neobservate de către autoritățile moldovenești.” Europa Liberă: Cu ce date însă operează oficialitățile din cele două țări, de vreme ce acestea sunt diferite în proporție de cel puțin 50 la sută? Inginerii economiceVeaceslav Ioniță: „Autoritățile noastre operează cu declarațiile vamale ale cetățenilor Republicii Moldova la exportul din Republica Moldova, autoritățile din Federația Rusă operează cu datele oferite de agenții economici din Republica Moldova la intrarea în Federația Rusă. Folosind diferite inginerii economice, noi avem o diferență de trei ori la ceea ce se declară la ieșirea din țară și ceea ce se declară la intrarea în Federația Rusă.”Europa Liberă: Am făcut niște calcule amatoricești, pornind de la datele Dvs., și am constatat că în 2018, de exemplu, cel puțin fiecare al doilea măr exportat în Rusia a fost ilegal, ca să spunem așa. Deși spuneți că nu e infracțiune... Veaceslav Ioniță: „N-am zis. Cel mai probabil nu e infracțiune! Cel mai probabil!” Europa Liberă: Totuși, ați remarcat că acest flux ilegal de capital alimentează corupția, economia tenebră, evaziunea fiscală și tranzacții cu capital de proveniență „gri”. Dacă este așa, ar fi de presupus ca instituțiile abilitate cu combaterea acestor fenomene să se autosesizeze și să ia măsuri. Se întâmplă? Veaceslav Ioniță: „Păi, ar trebui să o facă. Vă spun că fluxul ilegal de capital de regulă are loc între țările cu instituții slabe, în țările dezvoltate fenomenul acesta nu prea există. Există o organizație internațională specializată pe fluxurile ilegale de capital, la noi, după cum am menționat, e 1,2 miliarde de dolari cel puțin. Vă dați seama, omul dacă a exportat marfa în Federația Rusă și a declarat o valoare de vânzare de trei ori mai mare, cum aduce el banii înapoi în țară? Și atunci o formă de a aduce banii în țară sunt remitențele. Ne uităm acum în statistică, vin remitențe din Rusia sau din Federația Rusă, întrebarea mea este: sunt remitențe sau transferuri de bani pentru marfa exportată? Doi: remitențele oficiale sunt 1,3 miliarde de dolari, iar oamenii vând la banca 2,1 miliarde de dolari. De unde apar 800 de milioane de dolari care se vând? Oamenii procură imobile, de unde se iau banii când se procură imobilele? Valoarea de procurare este egală cu valoarea declarată? Și noi în felul acesta, dând voie la acest flux ilegal de capital, în unele cazuri, aparent, neavând o pierdere directă la buget, nu în toate cazurile, dar în unele cazuri, într-adevăr nu ai o pierdere directă la buget, nu o ai directă, dar o ai indirectă, deoarece capitalul acesta, odată devenind ilegal, adică odată traversând în zona „gri”, el foarte greu intră în economia observată și el rămâne să circule în economia neobservată: se fac tranzacții cu imobile, se fac tranzacții cu autoturisme, toate se fac la prețuri diminuate, toate se fac la prețuri nedeclarate, și în felul acesta avem o economie tenebră pe care statul nu o vede, care este egală cu cel puțin jumătate cu ceea ce vedem noi.” Europa Liberă: Spuneți în articolul Dvs. că acest fenomen se întâlnește, evident, și în relațiile economice cu alte state, cu economii mai puțin bine puse la punct... Posibil acest fenomen și în relațiile economice cu state membre ale UE? Veaceslav Ioniță: „Eu voi face o analiză și pe alte țări. Vă spun că am mai realizat o analiză tot la producția agricolă cu Turcia și acolo acest fenomen tot se vede foarte clar. Sunt unele țări unde el nu se vede atât de clar, dar în unele țări e pur și simplu fenomenal. De ce nu se vede cu statele membre UE, este lucrul acesta, noi avem comerț și flux ilicit de capital, dar el nu se face atât de direct, acolo sunt mai complexe schemele, dar cu țările mai slabe, gen Turcia și Rusia, lucrurile acesta se poate văzut cu mult mai ușor. Cel mai ușor asta se vede la producția agricolă.”Europa Liberă: Acordul de Liber schimb al R. Moldova cu UE presupune condiții mutual avantajoase, un acces mai bun pe piață... De ce însă, pentru mulți, rămâne de preferat fluxul ilegal de capital?Agenții economici preferă adeseori să nu spună statului ceea ce facVeaceslav Ioniță: „Sunt diferite metode. O formă este evaziunea fiscală, alta este delapidarea banului public, iar în alte cazuri pur și simplu este dorința de a scoate sau a introduce în țară capital fără a avea dreptul legal de a face acest lucru și atunci să introduci în țară capital, inclusiv se face prin declararea valorii exagerate de import, atunci când avem o introducere ilegală de capital. Cel mai des se întâmplă, vă imaginați, cineva din primărie a cumpărat autobuze pentru primărie, în loc să plătească pentru ele zece milioane de lei, a plătit 20 de milioane de lei, 10 milioane de lei le-a furat și le-a pus în off-shore și după asta trebuie să le aducă cumva în țară. Cum le aduce în țară? Prin tranzacții ilegale de capital, prin importuri la prețuri exagerate se face o introducere aparent legală, dar în realitate este criminală, a celor zece milioane furate. Deci, din fiecare caz în articolul pe care l-am realizat încă anul trecut, pentru fiecare tip de flux ilegal de capital eu am descris și motivația celui care face aceste operațiuni, de ce el își ascunde capitalul. Agenții economici preferă adeseori să nu spună statului ceea ce fac. Cât timp asta nu este ilegal, nu e nicio problemă, din moment ce asta contravine legislației în vigoare, toate autoritățile statului trebuie să se sesizeze. Printre altele, spălarea de bani se face exact prin schemele date.” Europa Liberă: Dar acești bani ar putea fi o sursă, din câte înțelegem, și pentru finanțarea partidelor... Veaceslav Ioniță: „Sigur! Nu că ar putea fi, asta este, cum s-ar spune, pâinea și hrana, și sursa de bază a finanțării partidelor.” Europa Liberă: Cum pot fi readuși acești bani în câmpul legal? Veaceslav Ioniță: „Eu am salutat decizia actualului guvern, din tot ce au făcut ei practic un singur lucru aș putea să spun că este bun, au adoptat în prima lectură o lege care interzice pentru o serie de agenți economici tranzacția cu firmele off-shore, or anume prin firmele off-shore are loc circuitul ilicit de capital. Noi avem nevoie unu: la nivel de legislație să astupăm găurile, că legislația noastră permite o sumedenie de posibilități de a face tranzacții dubioase, deci, însăși legislația noastră este găunoasă, și mă bucur că acum a fost votată deja în prima lectură legea, prin aceasta se încearcă a astupa posibilitatea unei fraude la nivel de lege, iar doi: evident, ca legea să lucreze. Care-i sensul legii, dacă nu lucrează? Instituțiile statului să lucreze. Noi avem structură specializată care se ocupă cu spălarea banilor. Or, în cazul fluxului ilegal de capital, de cele mai dese ori, aceste operațiuni pot fi catalogate ca intenții de spălare de bani.”