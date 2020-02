Wizz Air reduce frecvenţa zborurilor din România către Italia, în perioada 11 martie - 2 aprilie

12:30

Luna este in Berbec, prima zodie din cele 12, zodia noului inceput, deci o luam de la capat in calatoria celor 28 zile ale ei. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este cazul. Este timpul sa iti accesezi curajul, sa actionezi fara ezitare, chiar daca e vorba de o confruntare. Insa din fericire, Venus este activa si ne indeamna sa le .. luptam doar pentru iubire.Tema zilei oscileaza intre dragoste si razboi.Iubirea este cea care ne cere sa fim fermi, puternici. Venus vrea pace, frumusete, armonie intelegere. Dar Venus este in Berbec in aceste zile si are un mod atipic de a arata ce vrea, fiind in combinatie cu energia Berbecului. Daca vrei sa iti arati iubirea si afectiunea in moduri stranii sau impulsive, e de explicat. Cu Venus in Berbec, iubirea necesita curaj si initiativa. Uneori nu exista o cale mai simpla de atat.