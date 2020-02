VIDEO | Au schimbat nordul Italiei pe cel al Moldovei. Cum doi soți și-au deschis un restaurant la Bălți, unde vin italienii

10:20

O moldoveanca din Italia se afla in carantina, dupa ce femeia la care muncea a decedat din cauza coronavirusului, scrie protv.md. Totodata, si alti doi vecini, cu care a intrat in contact italianca, se afla in carantina. Presa italiana spune ca acesta este primul caz de deces din cauza coronavirului din Treviso. Femeia avea 76 de ani si s-ar fi infectat la spital, unde a si decedat ieri. Totodata autoritatile din Italia spun ca la moment moldoveanca nu prezinta simptome de infectare. Totusi, femeia din RM, dar si cei doi vecini, au fost testati pentru coronavirus si asteapta rezultatul investigatiilor.